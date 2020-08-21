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即市新聞

21/08/2020 09:34

《異動股》平安好醫生績後挫逾３％，惟大和維持跑贏大市評級

　　《經濟通通訊社２１日專訊》平安好醫生（０１８３３）中期虧損收窄，並獲大和維持跑贏
大市評級，惟股東並不「收貨」
　　平醫今早輕微低開，甫後開迅即下挫，現價滑３﹒２８％，報１１２﹒２元，盤中低見１１
１﹒８元；成交約５５萬股，涉資６１５０萬元。
　　據經濟通報價系統數據，目前大戶買沽比率僅３０：７０，反映大戶淡友已控制大局，且錄
１７０８萬元淨賣出，情況不理想。
　　平安好醫生中期虧損收窄至２﹒１４億元人民幣，去年同期虧損為２﹒７３億元人民幣，每
股虧損０﹒２１元人民幣，不派息。收入升近２１％，當中，在線醫療收入６﹒９５億元人民幣
，按年升１﹒０７倍。集團未有正面回應何時能扭虧，稱會繼續尋找合適市場拓展。
　　大和維持「跑贏大市」評級，目標價繼續看１４０元。
　　現時，恆生指數報２４９１８，上升１２６點或上升０﹒５１％，主板成交６４﹒２０億元
。國企指數報１０２００，上升４４點或上升０﹒４４％。

　　表列在線醫療股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　　１１２﹒２０元　　下跌３﹒２８％
　　阿里健康　（００２４１）　　　１９﹒２６元　　上升０﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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