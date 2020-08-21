《異動股》阿里巴巴倒升，傳螞蟻兩地上市目標估值２２５０億美元

《經濟通通訊社２１日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）績後早段反覆偏軟，及至早上

尾市重新起動，現價微升０﹒５５％，報２５６﹒４元，盤中高見２５７﹒２元，升幅近１％；

成交約１４２９萬股，涉資３６﹒２７億元，為第二大活躍股份。

據經濟通報價系統顯示，阿里巴巴大戶買沽比率為５８：４２，屬合格偏理想水平，資金淨

主動買入６﹒６８億元，已是連續第四日錄得淨買入。

據外電最新引述螞蟻集團報道，集團Ａ＋Ｈ兩地上市計劃的目標估值為２２５０億美元，計

劃在香港、上海ＩＰＯ融資３００億美元，最早於１０月份完成兩地上市。螞蟻集團將在數周內

提交香港和上海的ＩＰＯ申請。

阿里巴巴上季業績勝預期，大行看法普遍正面。麥格理上調目標價約一成至３２８元，維持

「跑贏大市」評級；大和及高盛分別重申「買入」評級，目標價分別為２９４元及２６８元。

不過，績佳兼獲大行唱好，阿里美股隔晚仍軟１％，拖累其港股今日早段表現。

現時，恆生指數報２５０６２，升２７１點或升１﹒１０％，主板成交５３６﹒０１億元。

國企指數報１０２３５，升７９點或升０﹒７８％。科指跑輸大市，現跌１８點或０﹒２４％，

報７１５０。



表列龍頭新經濟股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ５２２﹒００元 升２﹒７６％

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２４０﹒８０元 升２﹒６４％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ２８７﹒２０元 升２﹒６４％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２５６﹒４０元 升０﹒５５％

網易－Ｓ （０９９９９） １４８﹒７０元 升０﹒５４％

小米集團－Ｗ （０１８１０） １８﹒００元 跌０﹒９９％

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（ｋｌ）

