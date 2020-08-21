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即市新聞

21/08/2020 11:12

《異動股》阿里巴巴倒升，傳螞蟻兩地上市目標估值２２５０億美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）績後早段反覆偏軟，及至早上
尾市重新起動，現價微升０﹒５５％，報２５６﹒４元，盤中高見２５７﹒２元，升幅近１％；
成交約１４２９萬股，涉資３６﹒２７億元，為第二大活躍股份。
　　據經濟通報價系統顯示，阿里巴巴大戶買沽比率為５８：４２，屬合格偏理想水平，資金淨
主動買入６﹒６８億元，已是連續第四日錄得淨買入。
　　據外電最新引述螞蟻集團報道，集團Ａ＋Ｈ兩地上市計劃的目標估值為２２５０億美元，計
劃在香港、上海ＩＰＯ融資３００億美元，最早於１０月份完成兩地上市。螞蟻集團將在數周內
提交香港和上海的ＩＰＯ申請。
　　阿里巴巴上季業績勝預期，大行看法普遍正面。麥格理上調目標價約一成至３２８元，維持
「跑贏大市」評級；大和及高盛分別重申「買入」評級，目標價分別為２９４元及２６８元。
　　不過，績佳兼獲大行唱好，阿里美股隔晚仍軟１％，拖累其港股今日早段表現。
　　現時，恆生指數報２５０６２，升２７１點或升１﹒１０％，主板成交５３６﹒０１億元。
國企指數報１０２３５，升７９點或升０﹒７８％。科指跑輸大市，現跌１８點或０﹒２４％，
報７１５０。

　　表列龍頭新經濟股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　５２２﹒００元　　升２﹒７６％
　　美團點評－Ｗ　（０３６９０）　２４０﹒８０元　　升２﹒６４％
　　京東集團－ＳＷ（０９６１８）　２８７﹒２０元　　升２﹒６４％
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　２５６﹒４０元　　升０﹒５５％
　　網易－Ｓ　　　（０９９９９）　１４８﹒７０元　　升０﹒５４％
　　小米集團－Ｗ　（０１８１０）　　１８﹒００元　　跌０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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