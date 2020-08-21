【創板改革】深圳創業板註冊制２４日開板，交易新規同步實施

《經濟通通訊社記者林雯婕２１日報道》深圳創業板註冊制首批１８家企業８月２４日上市

。統計顯示，首批１８家公司合計募資２００億元（人民幣．下同），其中募資金額最高的是安

克創新（深：３００８６６），募資２７﹒１９億元；最低是卡倍億（深：３００８６３）的２

﹒５９億元。１８家企業平均募資金額為１１﹒１５億元。

從地域分布來看，首批１８家公司註冊地來自１３個省市自治區。其中，廣東省公司最多，

有３家。其次是浙江省、江蘇省、安徽省，均各有２家公司。另外，北京、天津、四川省、陝西

省、湖南省、湖北省、河北省、福建省、西藏自治區分別佔據１席。

從行業分布看，１８家公司遍及專用設備製造、醫藥製造、文化藝術、汽車製造、生態保護

等行業。前４大行業是計算機通訊製造（３家）、專用設備製造（３家）以及醫藥製造（２家）

、生態保護（２家）。

盈利能力方面，２０１９年１８家公司營收均值１０﹒７４億元，淨利潤均值１﹒６７億元

。其中，安克創新（深：３００８６６）收入最為矚目，２０１７至２０１９年營業收入分別為

３９﹒０３億元、５２﹒３２億元以及６６﹒５５億元，是唯一一家三年營收均超３０億元的企

業。

保薦機構方面，龍頭券商保薦數量領先。中信建投保薦３家，其次是中金公司和國金證券

，保薦數量各有２家。



＊創業板漲跌幅擴大至２０％＊



隨著首批創業板註冊制企業的上市，新的投資交易規則將同步實施。

首先是投資者門檻的變化，新增創業板個人投資者須滿足前２０個交易日日均資產不低於

１０萬元，且具備２４個月的Ａ股交易經驗的門檻。相比科創板５０萬元的資產門檻，創業板對

投資者資產規模要求相對較低。

在交易規則規則方面，最明顯的改變就是創業板註冊制下新上市企業上市前五日不設漲跌幅

，之後漲跌幅限制從目前的１０％調整為２０％；存量公司日漲跌幅同步擴至２０％，相關基金

漲跌幅同步放寬至２０％。

同時，盤中設置臨時停牌機制，有３０％、６０％兩檔停牌指標，各停牌１０分鐘。

連續競價期間將設置「價格籠子」，也就是說連續競價階段限價申報的買入申報價格不得高

於買入基準價格的１０２％，賣出申報價格不得低於賣出基準價格的９８％。

優化兩融交易機制。創業板註冊制下發行上市股票首個交易日起可作為兩融標的。

