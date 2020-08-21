《午市前瞻》港股早段收復二萬五關，料大市重上牛區有阻力

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股低開高走，納指收升１﹒１％創新高。不過美國政府

官員否認，與中國將於未來數日內重新舉行檢討首階段貿易協定的會議。港股今早高開２１５點

，報２５００７，升幅曾縮至９４點，見２４８８５點暫時低，上午１１時前回勇，突破開市高

位，最多升３８７點，見２５１７８點，重上１０天線（約２５０６４點）、２０天線（約２４

９０９點）和５０天線（約２４９９０點）。中午收報２５１００，上升３０９點或上升１﹒２

５％，主板成交６５６﹒２８億元。國企指數報１０２３７，上升８１點或上升０﹒８０％。恆

生科技指數報７１５９，跌８點或跌０﹒１１％。

Ａ股兩市造好，上證綜合指數報３３９０，上升２６點或上升０﹒７８％，成交２１５７﹒

５８億元人民幣。深證成份指數報１３５２２，上升２０１點或上升１﹒５１％，成交２８９８

﹒６０億元人民幣。

重磅藍籌股造好，騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）帶領大市，兩股貢獻大市近１

４０點。騰訊與成都市簽署協議，正式開啟「新文創和智慧城市」戰略合作，股價造好升２﹒５

６％，報５２１元；友邦保險升２﹒６３％，報７４﹒０５元；港交所（００３８８）升１﹒４

６％，報３７６﹒４元；消息指螞蟻集團將在數周內提ＩＰＯ申請。匯控（００００５）升０﹒

４５％，報３３﹒８元；中移動（００９４１）升０﹒６９％，報５８元；建行（００９３９）

上升０﹒８７％，報５﹒８元。



＊螞蟻上市在即，阿里巴巴反覆轉升近１％＊



新經濟股個別發展，美團點評（０３６９０）績前升３﹒１５％，報２４２元曾創上市新高

。京東（０９６１８）升２﹒９３％，報２８８元；高見２８９﹒４元創新高。近日則有傳其分

拆京東健康於本港上市，集資１０億美元，折合大約７８億港元，預期最快明年上市。阿里巴巴

（０９９８８）績後早段反覆偏軟，之後傳螞蟻兩地上市目標估值２２５０億美元，阿里倒升０

﹒８６％，報２５７﹒２元；小米（０１８１０）破頂後回吐１﹒４３％，報１７﹒９２元。

本港昨日新增１８宗新型冠狀病毒確診個案，為近一個半月以來單日最低。另外消息稱，本

港新增約２８宗新冠肺炎確診個案。本地股彈，恆地（０００１２）中期少賺６２％，中期息每

股５０仙，按年持平，股價升２﹒３５％，報３０﹒５元；新鴻基地產（０００１６）升１﹒１

１％，報９９﹒８元；九置（０１９９７）升１﹒９２％，報３１﹒８５元；領展（００８２３

）升１﹒１６％，報６１元；太地（０１９７２）升１﹒６８％，報２１﹒２元；昨公佈核心多

賺８５％的嘉華國際（００１７３）上升２﹒８３％，報３﹒６３元。

據澳門特別行政區網站消息，自通告發布起，所有經廣東省公安廳批准具備通行珠澳跨境工

業區專用口岸資格的粵澳兩地牌車輛恢復通行珠澳跨境工業區專用口岸。濠賭股拉升，其中藍籌

股銀娛（０００２７）升４﹒６９％，報６１﹒４元；金沙（０１９２８）升４﹒６７％，報３

３﹒６元。麥格理最新維持銀娛與金沙跑贏大市評級，目標價為７１元及４２元。新濠國際發展

（００２００）附屬新濠博亞半年盈轉虧７﹒３２億美元，隨市升２﹒７３％，報１７﹒３４元

；澳博（００８８０）上升４﹒４１％，報１０﹒１８元；永利澳門（０１１２８）上升３﹒６

７％，報１４﹒７元。



＊傳９月中才考慮放寬社交距離措施，港視再破頂＊



《經濟日報》今日報道，９月中才考慮是否可放寬限聚令等社交距離措施。部分抗疫股有追

捧，港視（０１１３７）股價今早再破頂，盤中高見８﹒８５元，半日升４﹒６４％，報８﹒７

９元；日清食品（０１４７５）揚１﹒６５％，報８元。不過經營「７５９阿信屋」的ＣＥＣ國

際（００７５９）跌３﹒５７％，報０﹒８１元。

消息指，短期有望放寬的措施料有晚市禁堂食，餐飲股個別發展，大家樂（００３４１）升

１﹒５３％，報１７﹒２８元；大快活（０００５２）升１﹒２２％，報１８﹒２元；太興（０

６８１１）升２﹒４６％，報１﹒２５元；翠華（０１３１４）升３﹒２８％，報０﹒３１５元

。不過酒樓生意大跌，相關股有沽壓，富臨集團（０１４４３）跌５﹒３７％，報０﹒１９４元

；稻香（００５７３）跌１﹒１２％，報０﹒８８元；敘福樓（０１９７８）下跌１﹒１２％，

報０﹒４４元。

內地餐飲股落鑊，九毛九（０９９２２下週一（２４日）放榜，績前再炒高，曾抽高逾半成

至１７﹒２元創歷史新高，半日升３﹒３１％，報１６﹒８４元；海底撈（０６８６２）不甘示

弱，高見４５﹒４５元創新高，升０﹒８％，報４４﹒２元；頤海國際（０１５７９）升４﹒２

２％，報１０６﹒３元。



＊黃偉康：現時入手科網股要謹慎，內險券商板安全性更高＊



港股今早高開重上二萬五關，隨後反覆上揚。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社

》表示，港股隨美股升勢上行，恆指今早由賭股領跑帶動，因當地漸恢復旅遊業與其疫情防控表

現好等因素推動。黃偉康認為香港現時始終為中美角力的磨心，因此對大市前景看法維持中性。

他認為短期港股大跌機會雖微，同時仍難以大升，料恆指上行至２５２００點至２５３００點會

遇上阻力，而於下周初或會於２４５００點至２５５００點間上落。

而於板塊方面，黃偉康指近期板塊多作１至２日的短期炒賣。而科網板近期受美股納指續破

頂，與ＡＴＭＸ傳出好消息等因素帶動，如美團（０３６９０）與京東（０９６１８）今日破頂

；阿里巴巴（０９９８８）亦有螞蟻集團計畫兩地上市次消息等。但黃偉康對現時炒作仍有保留

，指由於美方近日對相關企業的監管與限制更嚴謹，而中美關係的不確定性會使板塊受壓，因為

他建議投資者欲投資該板需要更小心。他認為如龍頭騰訊（００７００）等，現時欠升上升力度

，且成交量與成交金額亦有下跌的趨勢，建議投資者不要高追；而京東亦只宜作短炒，可現價買

入待炒作至３００元水平後獲利。

另外，黃偉康看好內險股與券商股，因現時中方正加快國內發展，有利板塊發展且安全性亦

較高。內險股方面他建議中國太保（０２６０１），料有資金流入，望可升破牛熊線位置，可現

價買入，目標價２７元；而券商股方面他則建議國泰君安（０２６１１），他指現時該股已升破

各平均線，走勢亦好，其後甚或有國策帶動，可現價買入，目標價１５元。（ｃａ、ｊｃ）

