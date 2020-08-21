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21/08/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒７億人幣，買美團金蝶沽騰訊平醫

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股低開高走，中港股市向好，港股昨日收挫３８７點後
，今日重上二萬五關。恆指高開２１５點，報２５００７，升幅一度縮至９４點，見２４８８５
點全日低，其後掉頭向上，最多升３８７點，見２５１７８點全日高。午後在上午波幅內走，收
市升３２２點或１﹒３％，報２５１１３。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，增加６０﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是美團點評（０３６９０）、金蝶國際（００２６８）、中海物業（０２６６９）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、平安好醫生（０１８３３）、金山軟件
（０３８８８）。
　　主板成交１１８１﹒２７億元減少０﹒１％。其中港股通成交２０６﹒６億元，佔總成交
１７﹒５％。

＊北水續沽騰訊，流出３億＊

　　美團點評公布中期業績前股價創新高，升４﹒５２％報２４５﹒２元，北水淨買入８﹒４億
元。
　　金蝶國際國際配股，跌４﹒９８％報１８﹒３２元，北水淨買入６﹒８億元。
　　中海物業跌４﹒６３％報７﹒４１元，北水淨買入１﹒６億元。
　　騰訊控股升１﹒９７％報５１８元，北水淨賣出３億元。
　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒４２
　　金蝶國際　　　　（００２６８）　　　　　　６﹒７６
　　中海物業　　　　（０２６６９）　　　　　　１﹒５６
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　　１﹒５４
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　０﹒８７

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－３﹒０１
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　－１﹒５３
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　　　　－１﹒２７
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒９９
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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