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即市新聞

21/08/2020 15:10

《美元走勢－羅明立》歐元在１﹒１９關口前可能進入震盪行情

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７６　　　１０５﹒５６　　　１０５﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８３　　　１﹒１８６３　　　１﹒１８７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２５５　　　１﹒３２１８　　　１﹒３２５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０７７　　　０﹒９０６１　　　０﹒９０７１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初領失業金人數升至１１０﹒６萬，高於市場預期的９２﹒５萬，按
周增加１３﹒５萬。期內，持續申領失業金人數則續回落至１４８４﹒４萬人，低於市場預期的
１５００萬，按周計數字減少６３﹒６萬人。另外，美國費城聯儲銀行８月製造業指數回落至
１７﹒２，跌幅大於市場預期的２１。
　　美匯指數升至２０天線附近回落，美聯儲會議紀要表示對未來經濟前景感到憂慮，市場憧憬
政府及美聯儲推出更多措施刺激經濟，壓抑美元走勢，短期可能低位震盪，能否有力回升先看
２０天線的表現。
　　德國７月生產物價指數（ＰＰＩ）按月回升０﹒２％，增幅略高於市場預期的０﹒１％，前
值為持平。數據反映隨著油價回穩及經濟進一步重啟，德國上游通脹有止跌跡象。歐元同樣在
２０天線１﹒１８回升，在１﹒１９關口前，可能進入震盪行情。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８９０　　　１﹒１９３０　　　１﹒１９２５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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