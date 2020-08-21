《美元走勢－羅明立》歐元在１﹒１９關口前可能進入震盪行情

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒７６ １０５﹒５６ １０５﹒５８

歐元╱美元 １﹒１８８３ １﹒１８６３ １﹒１８７５

英鎊╱美元 １﹒３２５５ １﹒３２１８ １﹒３２５２

美元╱瑞郎 ０﹒９０７７ ０﹒９０６１ ０﹒９０７１

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國上周初領失業金人數升至１１０﹒６萬，高於市場預期的９２﹒５萬，按

周增加１３﹒５萬。期內，持續申領失業金人數則續回落至１４８４﹒４萬人，低於市場預期的

１５００萬，按周計數字減少６３﹒６萬人。另外，美國費城聯儲銀行８月製造業指數回落至

１７﹒２，跌幅大於市場預期的２１。

美匯指數升至２０天線附近回落，美聯儲會議紀要表示對未來經濟前景感到憂慮，市場憧憬

政府及美聯儲推出更多措施刺激經濟，壓抑美元走勢，短期可能低位震盪，能否有力回升先看

２０天線的表現。

德國７月生產物價指數（ＰＰＩ）按月回升０﹒２％，增幅略高於市場預期的０﹒１％，前

值為持平。數據反映隨著油價回穩及經濟進一步重啟，德國上游通脹有止跌跡象。歐元同樣在

２０天線１﹒１８回升，在１﹒１９關口前，可能進入震盪行情。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８９０ １﹒１９３０ １﹒１９２５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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