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21/08/2020 08:32

《指數期貨》ＭＳＣＩ亞洲指數期貨，明年２月轉場至港交所

　　新加坡交易所今年５月宣布，明年起與ＭＳＣＩ減少合作，意味雙方２３年來的深度合作關
係終結。同時，ＭＳＣＩ與港交所（００３８８）簽訂協議，由港交所使用ＭＳＣＩ亞洲及新興
市場股票指數，推出３７隻期貨及期權合約。
　　據ＭＳＣＩ最新披露，目前在新交所上掛牌的亞洲指數期貨，除了新加坡的指數期貨外，其
餘將於明年２月１日在新交所上除牌，意味大部分產品將轉場至港交所交易。《香港經濟日報》

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