【新冠肺炎】港府即將推出全民檢測計劃，９月中前難寬限聚令

新冠肺炎疫情持續，港府即將推出全民檢測計劃，最快於今日（２１日）公布詳情。計劃將
於９月１日在社區會堂等地方展開，為期兩星期，並由醫護等為市民抽取鼻腔及喉嚨樣本化驗。
據悉，港府將視乎全民檢測推出後評估情況，料下月中才考慮是否可放寬限聚令等社交距離
措施；視乎疫情或先放寬晚市禁堂食。《香港經濟日報》
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