【紓困措施】美容院疫下瀕懸崖邊緣，盼獲第三輪防疫抗疫基金支援

美容院自港府收緊限聚令後，停業踏入第６個星期。業界昨（２０日）連同立法會批發及零
售界議員邵家輝及議員葛珮帆召開記者會，表達面臨的苦況，並期望在第三輪防疫抗疫基金中得
到支援。業界更建議政府制定清晰停業機制，使其重新營業，從業員不至於手停口停。
《香港經濟日報》
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