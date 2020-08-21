【紓困措施】美容院疫下瀕懸崖邊緣，盼獲第三輪防疫抗疫基金支援

美容院自港府收緊限聚令後，停業踏入第６個星期。業界昨（２０日）連同立法會批發及零

售界議員邵家輝及議員葛珮帆召開記者會，表達面臨的苦況，並期望在第三輪防疫抗疫基金中得

到支援。業界更建議政府制定清晰停業機制，使其重新營業，從業員不至於手停口停。

《香港經濟日報》

