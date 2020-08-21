【新冠肺炎】林鄭下午三時舉行記者會，料公布全民檢測詳情

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午三時舉行記者會，料公布全民檢測

詳情。消息指，政府將會調動多個部門的人員協助推行計劃，並將設有網上系統，供市民報名參

加檢測。

西醫工會會長楊超發今早接受電台訪問時透露，據他了解，全民自願檢測計劃將於９月１日

開始，為期１４日，會有專人向接受檢測的市民抽取兩個樣本，包括鼻腔及深喉樣本。參與計劃

的醫護人員分三更制，每更４小時。他希望政府降低時數要求至每次４小時，否則或有私家醫生

退卻。（ｂｉ）

