【績後觀點】疫情加速快消品增長，阿里季績有驚喜大行紛升目標價

《經濟通通訊社記者張煒權２１日報道》在新冠肺炎疫情下，國內電商巨頭阿里巴巴

（０９９８８）仍然交出亮麗成績表。阿里公布截至今年６月３０日止首財季業績，集團歸屬於

普通股股東的淨利潤達４７５﹒９１億元（人民幣．下同），按年大增１２４％，非通用會計準

則淨利潤按年增長２８％至３９４﹒７４億元，優於市場預期，券商普遍認為首季度業績有驚喜

，紛紛上調目標價，料快速消費品及雲計算維持增長，惟第二季度業績增速或會放緩。

期內，收入按年增長３４％至１５３７﹒５１億元，當中核心商業業務按年增長３４％至

１３３３﹒１８億元，中國零售商業收入按年增長３４％至１０１３﹒２１億元，與上季度相比

錄得強勁復甦，內地零售市場已付實物商品交易額（ＧＭＶ）亦呈現穩健增長，天貓線上ＧＭＶ

按年增長２７％，雲計算業務收入亦按年大升５９％至１２３﹒４５億元。

不過，需要留意的是餐飲外賣業務餓了麼的表現未如預期，最新的數據顯示，同業競爭對手

美團點評（０３６９０）的市場份額已增加至約６５％，對比餓了麼只有約３２﹒２％，比阿里

之前預計的搶佔到５０％的市場份額目標仍有一段距離，行業競爭不容忽視。



＊張勇：疫情加速了消費者生活方式和企業運營模式的數字化進程＊



董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴在過去一個季度中取得出色的業績表現，這表

明疫情加速了消費者生活方式和企業運營模式的數字化進程，也很好地把握了由此帶來的增長機

遇。儘管正在經歷不同尋常的時期，集團仍專注於長期發展，為消費者和企業客戶創造真正的價

值。

首席財務官武衛表示，新財年的開局非常強勁，集團中國核心商業業務已全面恢復到疫情前

的水平，穩定的利潤增長和現金流使集團能夠繼續強化核心業務，並投資於長期成長。



＊內地零售業務已全面復甦，高盛看好阿里維持市場領導地位＊



阿里巴巴首季度業績勝預期，多家大行籲買入。當中野村表示，阿里巴巴首財季業績令人驚

喜，與該行預測大致符合但勝市場預期，主要受惠於核心商業業務ＥＢＩＴＤＡ較高所帶動。該

行指，首財季旗下所有主要的電商類別均較去年１２月季度增速相若或更快，其中快速消費品增

長勢頭尤其強勁，甚至超越服飾成為集團最高購買類別，維持美股「買入」評級及目標價３０９

美元。

高盛表示，阿里巴巴內地零售業務已全面復甦，天貓線上ＧＭＶ按年錄得２７％的升幅，看

好阿里巴巴維持市場領導地位，將其港股目標價上調１４％至３０６港元，予「買入」評級，並

列入確信買入名單。

匯證表示，阿里巴巴的盈利快速增長被市場低估，本地服務、雲計算及菜鳥物流業務都帶來

驚喜，當中新零售和本地服務均取得有意義的進展，雖然盒馬鮮生的開店速度較慢，但仍有雙位

數的同店銷售增長。該行預計，即使新冠疫情持續存在，但６月止季度收入按年增長３４％，認

為２０２１年收入或按年升２８％至６５００億元。該行將其美股目標價由２９２美元上調

５﹒１４％至３０７美元，維持「買入」評級。



＊大和：國際批發業務收入強勁增長，大摩料第二季增長或會放緩＊



大和表示，阿里首季佣金收入按年增長１７％，略低於該行預期，但鑑於天貓ＧＭＶ按年強

勁增長２７％，認為用戶參與度的增強不應該被忽視。該行又引述管理層強調，阿里在促進國際

貿易中作互惠互利的作用，並反映在國際批發業務收入的強勁增長上，儘管疫情大流行導致全球

供應鏈中斷，但仍有更多的海外買家選擇從中國採購，中國客戶也從海外進口更多產品，推動天

貓全球ＧＭＶ按年增長４０％。該行維持其「買入」評級，目標價維持２９４元。

摩根士丹利則表示，阿里巴巴首季的業績強勁，預計第二季會放緩，但快速消費品及雲計算

的結構性順風應該會維持長期增長，變現亦支持核心增長，允許進行戰略性再投資。該行指，中

國的雲計算市場正進行結構性增長，阿里將繼續幫助跨行業的企業數字化。該行維持其「增持」

評級，美股目標價２９０美元。

