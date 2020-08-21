港交所修訂售予專業投資者債券上市制度，增設最低１億發行額規定

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）全資附屬聯交所今天刊發有關其檢討及

提升僅售予專業投資者的債務證券上市制度建議的諮詢總結，聯交所因應市場回應而對諮詢建議

作修訂後實行，主要改變包括發行人最低資產淨值的規定由１億元提高至１０億元；並增設最低

發行金額１億元的規定。相關《上市規則》的修訂及指引將於今年１１月１日生效。



＊諮詢回應非常正面＊



相關《上市規則》的主要改變還包括：發行人須在上市文件明確指出其債券在香港的目標投

資者市場僅限於專業投資者；發行人須於上市當日在聯交所網站刊發其上市文件；及對《上市規

則》進行其他修訂，提高對發行人及擔保人持續責任的監督。

聯交所共接獲２２份來自廣泛類別回應人士的回應意見。港交所上市主管陳翊庭表示，今次

的諮詢得到非常正面的回應，很高興可宣布提升僅售予專業投資者的債務證券上市制度的措施。

有關措施力求在維持有效而合適的上市平台促進香港債券市場持續發展的同時，也兼顧對投資者

的保障。



＊新指引將可提升市場披露質素及一致性＊



同時，聯交所又刊發《上市規則》第３７章有關上市文件披露及持續責任的指引，包含：關

於發行人在準備上市文件時須謹記的考慮因素的一般指引；關於若干類型債券特點的特定披露指

引；及關於專業債務制度下持續責任的一般指引。

陳翊庭稱，港交所相信刊發指引可提升市場披露質素及一致性，並提醒發行人有關其於專業

債務制度下的持續責任。（ｃｌ）

