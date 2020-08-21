【夜期時段】即月期指最新報２５０６８點，跌１點，低水４６點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０７１點，升２點，低水４３
點，最新報２５０６８點，跌１點，低水４６點，合約成交６７６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０１８６點，升４點，低水２６點，最新報１０１８０點
，跌２點，低水３２點，合約成交１４４張。
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