【夜期時段】即月期指最新報２５０６８點，跌１點，低水４６點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０７１點，升２點，低水４３

點，最新報２５０６８點，跌１點，低水４６點，合約成交６７６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１８６點，升４點，低水２６點，最新報１０１８０點

，跌２點，低水３２點，合約成交１４４張。

