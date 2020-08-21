【企業盈警】協鑫新能源料中期純利下降至不多於２億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》協鑫新能源（００４５１）公布，預期於截至今年６月３０日

止六個月，將錄得不多於２億元人民幣之淨利潤，去年同期所錄得的淨利潤為約５﹒７１億元人

民幣。

淨利潤減少主要由於出售附屬公司導致本集團光伏電站總容量減少；以美元計值債務中美元

兌人民幣升值產生之匯兌虧損；以及電價補貼回收期延長導致平均實際借貸成本增加。（ｂｎ）

