【企業盈警】協鑫新能源料中期純利下降至不多於２億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》協鑫新能源（００４５１）公布，預期於截至今年６月３０日
止六個月，將錄得不多於２億元人民幣之淨利潤，去年同期所錄得的淨利潤為約５﹒７１億元人
民幣。
淨利潤減少主要由於出售附屬公司導致本集團光伏電站總容量減少；以美元計值債務中美元
兌人民幣升值產生之匯兌虧損；以及電價補貼回收期延長導致平均實際借貸成本增加。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事21/08/2020
《神州經脈》中美對近期會談口風不一 滬指力保不失連升四周
|財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏 九毛九16元入博再破頂
|財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
|開市Good Morning21/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：平醫跌穿百天線宜先止蝕
|財經熱話21/08/2020
【阿里績後】阿里下半年銷售及雲業務仍有睇頭 高位有貨可續持有
|中國故事21/08/2020
【創板改革】深圳創業板註冊制24日開板 交易新規同步實施
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰