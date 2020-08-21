【國安立法】金管局安排銀行代表下周與警方會面，了解國安法影響

《經濟通通訊社２１日專訊》有傳金管局下周將與警務處就港區國安法等問題，為銀行業界

舉行講座，介紹法例對銀行營運等影響。

金管局發言人表示，應銀行公會要求，局方安排了銀行代表下星期與警方會面，旨在促進雙

方溝通，令銀行更了解國安法實施與銀行營運的相關議題。

發言人指出，金管局不時安排銀行業界與相關部門會面溝通，協助釐清與日常運作可能遇到

的問題。（ｓｋ）

