【國安立法】金管局安排銀行代表下周與警方會面，了解國安法影響

《經濟通通訊社２１日專訊》有傳金管局下周將與警務處就港區國安法等問題，為銀行業界
舉行講座，介紹法例對銀行營運等影響。
金管局發言人表示，應銀行公會要求，局方安排了銀行代表下星期與警方會面，旨在促進雙
方溝通，令銀行更了解國安法實施與銀行營運的相關議題。
發言人指出，金管局不時安排銀行業界與相關部門會面溝通，協助釐清與日常運作可能遇到
的問題。（ｓｋ）
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