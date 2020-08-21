《經濟通通訊社２１日專訊》滿貫集團（０３３９０）發盈警，預期截至今年６月底止，上
半年將盈轉虧蝕超過４５００萬元，而去年上半年則錄得４５００萬元的溢利。收入亦將按年大
幅減少５０％以上。
集團指，預期上半年錄得虧損，主要由於收入減少幅度遠超預期，預計收入將減少５０％以
上；毛利率下降幅度遠超預期，預計毛利率將錄得減少約８個百分點至２０％，毛利預計已減少
約６８％；儘管收入及毛利減少，營運成本增加遠超預期，預料營運成本將錄得增加約４９％。
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21/08/2020 17:02
【企業盈警】滿貫集團料上半年將盈轉虧蝕超過４５００萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》滿貫集團（０３３９０）發盈警，預期截至今年６月底止，上
半年將盈轉虧蝕超過４５００萬元，而去年上半年則錄得４５００萬元的溢利。收入亦將按年大
幅減少５０％以上。
集團指，預期上半年錄得虧損，主要由於收入減少幅度遠超預期，預計收入將減少５０％以
上；毛利率下降幅度遠超預期，預計毛利率將錄得減少約８個百分點至２０％，毛利預計已減少
約６８％；儘管收入及毛利減少，營運成本增加遠超預期，預料營運成本將錄得增加約４９％。
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