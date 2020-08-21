【企業盈警】保利協鑫能源料中期虧損將擴大至不少於１５億元人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》保利協鑫能源（０３８００）發盈警，預期截至今年６月底止
，中期虧損將擴大至不少於１５億元（人民幣．下同），而去年同期淨虧損為７﹒５１億元。
公司指，預期虧損擴大，主要由於資產減值撥備；出售附屬公司導致本集團光伏電站總容量
減少；硅片銷售下跌；以及以美元計值債務中美元兌人民幣升值產生之匯兌虧損。（ｓｋ）
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