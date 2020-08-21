【企業盈警】太睿國際控股料中期虧損將收窄至１００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》太睿國際控股（０１０１０）發盈警，預期截至今年６月底止
，中期虧損將減少８９％至１００萬元，而去年同期虧損為９００萬元。
集團預期，上半年收益將按年增加７５％至３５００萬元，毛利亦將按年上升３８％至
１１００萬元。
集團表示，預期虧損收窄，主要由於集成電路及半導體零件設計及銷售的穩定表現；及集團
新業務分部，包括飛機業務託管，所帶來的收入而有所改善。（ｓｋ）
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