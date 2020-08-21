【企業盈警】偉業控股料中期盈轉虧蝕９０００萬元人民幣

《經濟通通訊社２１日專訊》偉業控股（０１５７０）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期將盈轉虧，錄得虧損約９０００萬元（人民幣．下同），而去年同期則錄得溢利１３００萬元
。
公司指，溢利預期減少主要由於新冠肺炎爆發影響期內物業交付時間表及推遲收益確認而導
致物業開發分部的收益下降所致。（ｓｋ）
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