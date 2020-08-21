【企業盈警】夢東方（００５９３）料中期轉盈為虧，蝕最多２億元

《經濟通通訊社２１日專訊》夢東方（００５９３）公布，集團預期於截至今年６月３０日

止六個月將錄得股東應佔虧損介乎約１﹒５億元至２億元，而去年同期集團錄得綜合溢利約

５８０萬元。

預期盈轉虧主要由於今年初爆發Ｃｏｖｉｄ－１９疫情及檢疫措施，導致集團於內地的營運

受到影響，並導致期內之收入按年大幅減少約７０％。（ｂｎ）

