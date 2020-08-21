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21/08/2020 18:27

【企業盈警】夢東方（００５９３）料中期轉盈為虧，蝕最多２億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》夢東方（００５９３）公布，集團預期於截至今年６月３０日
止六個月將錄得股東應佔虧損介乎約１﹒５億元至２億元，而去年同期集團錄得綜合溢利約
５８０萬元。
　　預期盈轉虧主要由於今年初爆發Ｃｏｖｉｄ－１９疫情及檢疫措施，導致集團於內地的營運
受到影響，並導致期內之收入按年大幅減少約７０％。（ｂｎ）

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