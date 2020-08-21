《小傳日記》友邦急反彈，兩萬五不難；遊客量激增，賭佬向上蹬

《小傳日記》花旗國官員否認會同神州重新舉行檢討首階段貿易協定嘅會議，隔晚花旗國魚

缸高開低走，不過香江魚缸一如懶理，連跌兩日累挫近六百點後，今日高開２１５點，報２５０

０７點，收復兩萬五。盤中早段升幅曾收窄到９４點，見２４８８５點，已係全日最低點。隨後

Ａ場兩市走高，加上友邦（０１２９９）急反彈，受惠上個月遊客量激增嘅賭佬更係領跑藍戰士

。香江魚缸最多曾飆３８７點，報２５１７８點。魚缸最終埋單報２５１１３點，升３２２點或

升１﹒３０％，主板成交１１８１﹒２７億銀，較上日持平。國企指數報１０２１２點，升５６

點或升０﹒５６％。

Ａ場兩市齊走高。上證綜合指數報３３８０點，升１６點或升０﹒５０％。深證成份指數報

１３４７８點，升１５７點或升１﹒１８％。兩市合計成交８４４２﹒３５億銀人仔，較上日少

３巴仙。

重磅藍戰士普漲，傳螞蟻集團將喺數周內提ＩＰＯ申請，生發發（００３８８）走高超１巴

仙，報３７６﹒４銀；大象（００００５）企穩，報３３﹒６５銀；ＱＱ（００７００）漲２巴

仙，報５１８銀；友邦（０１２９９）反彈４巴仙，報７５﹒０５銀；建行（００９３９）升近

１巴仙，報５﹒７９銀；中移動（００９４１）升超１巴仙，報５８﹒４銀。



＊交通就開通賭佬向前衝，疫情漸受控磚頭佬起哄＊



馬交上個月入境旅客環比激增２﹒３倍，加上所有經廣東省公安廳批准具備通行珠澳跨境工

業區專用口岸資格嘅粵澳兩地牌車輛恢復通行珠澳跨境工業區專用口岸，憧憬「旺丁又旺財」，

濠賭佬領跑。銀娛（０００２７）抽升超６巴仙，報６２﹒３銀；新濠國際（００２００）漲超

３巴仙，報１７﹒４４銀；金沙（０１９２８）踢高近７巴仙，報３４﹒２銀係全日表現最好藍

戰士；永利（０１１２８）上揚近半巴仙，報１４﹒８４銀；美高梅（０２２８２）升３巴仙，

報１０﹒５８銀。

有跡象顯示本地疫情逐漸受控，本港上日新增病例１８宗，本日新增約２８宗，期望社交距

離可以放寬，本地磚頭佬走高。恆基地產（０００１２）漲近３巴仙，報３０﹒６５銀；新地（

０００１６）走高超１巴仙，報９９﹒８５銀；九置（０１９９７）跳高近４巴仙，報３２﹒４

銀；領展（００８２３）同恆隆地產（００１０１）升２巴仙，分別報６１﹒４５銀及２１銀。



＊美團再破頂京東同省鏡，內需有追捧周黑鴨上拱＊



科技股呢期真係越炒越有力，不論市升市跌佢都係照炒上，例如美團（０３６９０）同京東

（０９６１８）今日再度破頂，美團抽高近半程，報２４５﹒２銀，京東（０９６１８）升近３

巴仙，報２８７﹒６銀，不過平醫（０１８３３）就跌逾半成，報１１０銀，為今日最差科指股

；金蝶（００２６８）折讓配股拖累表現，收跌近半成，報１８﹒３２銀；金軟（０３８８８）

漲逾４巴仙，報４２﹒６５銀。

舊經濟股似乎都有返小小起色，雖然大家都擔心疫情再度反彈，不過內地經濟近期有復甦跡

象，應該可以推動經濟發展，好似周黑鴨（０１４５８）曾破頂，今日收漲４巴仙，報７﹒８銀

；百威亞太（０１８７６）漲近１巴仙，報２７﹒１５銀；潤啤（００２９１）踢高近半巴仙，

報５２﹒４銀；蒙牛乳業（０２３１９）升近半巴仙，報３４﹒３５銀；頤海國際（０１５７９

）飛起近４巴仙，報１０６銀。



＊物管齊插水保利股價退，內房確係威股價有陣勢＊



內地物管近期走勢真係麻麻地，例如保利物業（０６０４９）下個禮拜就放榜，不過股價就

走弱跌近４巴仙，報７６﹒２５銀；佳兆業美好（０２１６８）雖然成績表現好，不過獲利盤就

係咁出現，跪低逾２巴仙，報３２﹒２５銀；中海物業（０２６６９）潛水逾半成，報７﹒４１

銀；藍光嘉寶服務（０２６０６）跌近３巴仙，報５３銀；和泓服務（０６０９３）挫近３巴仙

，報２﹒５９銀。

內房就叻仔囉，有部分公布中期業績，賣樓收入同純利似乎無受到疫情影響，按年升幅都有

唔錯表現，好似合生創展集團（００７５４）中期多賺九成二，股價跳高逾一成，報１５﹒１２

銀；華潤置地（０１１０９）就下周放榜，股價同樣揚逾２巴仙，報３４﹒７５銀；碧桂園（０

２００７）升逾２巴仙，報１０﹒３２銀；融創中國（０１９１８）漲逾半巴仙，報３５﹒４５

銀；中國恆大（０３３３３）今日走弱，跌逾半成，報１９﹒２銀。周末愉快，請請！



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