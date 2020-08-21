【企業盈警】友佳料中期轉盈為虧，蝕９６００萬人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》友佳國際（０２３９８）公布，預期截至６月３０日止六個月

，將錄得公司擁有人應佔虧損約９６００萬元人民幣，而去年同期錄得公司擁有人應佔溢利約

２１１３萬元人民幣。

期內盈轉虧，主要由於分佔位於德國的聯營公司之虧損增加所致，ＣＯＶＩＤ－１９疫情的

爆發影響該聯營公司於有關期間之營運。（ｂｎ）

