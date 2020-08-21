【企業盈警】中國忠旺（１３３３）料中期利潤按年跌最多６６％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國忠旺（０１３３３）公布，預計於截至今年６月３０日止

六個月錄得期內利潤介乎約５億至５﹒５億元人民幣，按年減少約６２％至６６％。

預期利潤減少主要由於今年第一季度新型冠狀病毒疫情爆發，集團的供應商及客戶的生產經

營受到影響，集團的採購、生產和銷售過程無法正常進行，使得今年第一季度期內利潤為虧損。

（ｂｎ）

