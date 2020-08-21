【美國大選】宏利：金融市場與美國大選

《環富通基金頻道２１日專訊》宏利投資管理發表道，隨著１１月臨近，投資者應會日益注

視一項新的不明朗因素：美國總統選舉。未來數月，民意調查或會對市場氣氛帶來顯著影響，因

此關注宏觀格局和相關重要議題對投資者更為重要。



＊從策略角度思考美國總統選舉：局勢初探＊



現時距離美國總統選舉約三個月，時間上已值得密切關注事態發展，但卻又不足以讓該行對

選舉結果作出有意義的預測。事實上，在前所未有的公共衛生危機下舉行大選，勢將為金融市場

帶來更多不明朗因素。儘管如此，該行認為有三大主題值得投資者考慮。

１﹒拜登當選及╱或民主黨控制兩院（現時市場亦正開始反映這預期）未必利淡風險資產。

２﹒若拜登當選及╱或民主黨控制兩院，新任政府一些不顯眼的政策變動或許對中長期投資觀點

來說最為重要。

３﹒無論選舉結果如何，若干關鍵經濟政策仍會是２０２１年╱２０２２年經濟╱市場展望的主

要動力。



＊民主黨控制兩院會利淡市場的擔憂應屬過慮＊



目前市場上不乏財經新聞分析－例如紐約時報刊登的一篇文章指出，現時市場集中關注一個

選舉結果：拜登當選，而且民主黨奪得參眾兩院控制權（民主黨控制兩院）。雖然分析普遍認為

民主黨控制兩院將大致不利市場，但該行對此觀點有所保留，並認為很可能是過慮。

過去一個月民調一直偏向拜登一方，若簡單分析不同資產類別對民調變化的反應，可見標準

普爾５００指數、美匯與預期拜登當選兼民主黨控制兩院之間存在正相關性。

民主黨控制兩院不等於可全無掣肘地推行徹底改革

國會對美國的政策制定過程舉足輕重，正是這個重要原因，新任總統不一定能輕易兌現競選

時許下的政策承諾。雖然政治評論員從數學上計算出民主黨有機會奪取參議院的簡單多數議席，

但該黨不大可能取得６０席多數優勢，從而結束多項建議法案的爭論，以及防範少數黨派拉布阻

礙法案通過。換言之，即使民主黨控制兩院，但在欠缺６０席多數優勢下，通過重大法案仍會遇

上障礙，拜登多項政策建議亦會受到阻撓，包括提高企業稅率的計劃。



＊大部分政策建議或須優先應對疫後提振經濟＊



該行認為２０２１年將是經濟別具挑戰的一年－失業率高企、通脹壓力升溫及公共衛生危機

持續。在這種環境下，企業和個人應無法承受稅率提高的負擔。相反，屆時有必要推出持續的大

規模刺激經濟措施，例如延長《冠狀病毒援助、救濟與經濟安全（ＣＡＲＥＳ）法案》各項紓困

措施。

該行認為，若民主黨控制兩院的可能性持續增加，投資者亦開始深思新任政府將會面對的挑

戰，則可能出現以下情況：

．市場價格逐漸反映加推大規模刺激經濟措施的可能性增加

．投資者降低對調高企業和個人稅率的預期，尤其是２０２１年和２０２２年

．投資者降低對２０２１年（至少）推出新政策建議的預期，但醫療政策除外



＊不顯眼政策舉措或許與市場最有關連＊



拜登建議撤銷部分減稅與就業法案，並逐步把美國企業稅率由２１％調高至２８％，引起市

場觀察家的廣泛關注及憂慮。單獨來看，調高企業稅率無疑將不利風險資產，但正如較早前所述

，該行認為這建議不大可能成為短期政策重點。

相反，該行認為投資者應聚焦於市場至今較少關注的一些有關新政府上台的政策。具體來說

，以下三個議題具有重要影響：



＊提高最低工資＊



拜登的勞工政策包括計劃提高最低工資至每小時１５美元，以及將最低工資與工資中位數增

長掛勾。他亦建議修訂監管規例，以促進勞工成立工會，並提高對企業違反工作場所規定的罰則

。該行認為在當前公共衛生危機下，國會議員均致力保障勞工權益，因此這些舉措可能較有機會

成為政策。然而，若國會通過相關議案，或會削弱企業盈利，繼而對廣泛經濟構成通脹壓力。﹒



＊加強監管科技企業＊



截至撰寫本文時，拜登陣營網站對這個議題著墨不多，但值得注意的是，這位民主黨總統候

選人曾提及有必要確保大型科技企業維持公平競爭及恰當行事。他亦呼籲國會廢除《通訊規範法

》（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｄｅｃｅｎｃｙ Ａｃｔ）第２３０條，有關法例豁免社

交網絡企業就用戶發布的訊息承擔責任。此外，他曾表示「美國應制定與歐洲相同的資料私隱標

準」。７儘管從經濟增長╱通脹的角度來看，這些建議不足以改變整體局勢，但由於科技股目前

佔標普５００指數的２７％，這些監管變動顯然與市場息息相關。﹒



＊政府更積極參與醫療範疇＊



２０１９新型冠狀病毒爆發導致大量民眾失業，意味在當下美國人更需要醫護服務的時候，

獲得醫療保障的人卻減少。議員為保障選民利益，應會更願意作出轉變：拜登的不少建議，均旨

在降低醫療及處方藥物成本，而這行業一直面對最高通脹。醫療改革將對行業帶來重要影響，而

限制藥物價格亦可抵銷預期通脹（放緩中）的壓力。



＊無論任何大選結果也不會改變的議題＊



為更全面綜觀１１月大選後可能出現的市場環境，投資者不應只聚焦於有機會改變的因素，

同樣也要關注一些不論選舉結果如何，也可能持續影響未來政策的宏觀議題和事態發展。

（ｈｏ）

