【基金專題】人仔定存「兩厘息」重現，邊間條款最順攤？

《環富通基金頻道記者羅駿豪２１日報道》人民幣近日回升，在岸人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）本周一（１７日）就隨中間價表現走俏，高開９５點子報６﹒９４０３後，當日更一

度漲１４７點破６﹒９３，當日收報６﹒９４１７升８１點，創自３月９日以來近５個半月新高

。離岸人民幣（ＣＮＨ）到周三（１９日）時更升見６﹒９０水平，相等於１港元兌約

８９﹒０３元（人民幣﹒下同）。加上近期人民幣定期存款爆發加息搶客戰，收息一族不妨趁機

又賺價有賺息，盡享人民幣高息盛宴。



＊拆息早前抽升高息，人民幣定存重現＊



人民幣離岸拆息早前抽升，上周二（１１日）隔夜息一度高見逾５厘，場外更曾抽高至６厘

水平，中小銀行爭相加人幣定存息吸客，久違了的「兩厘息」甚至「三厘息」人民幣定存終於重

現。



＊中銀短息稱王７日定存５﹒５厘，１個月亦有３厘＊



論及超短存期「高息王」，要數中銀香港（０２３８８），該行７日人仔定存有５﹒５厘，

入場費５萬元，須為綜合理財客戶就可造，條件簡單，亦無須為新資金。

但７日實在太短，只宜大額作資金調動時有空檔的存戶作走位用。相對較短期的１個月方面

，中銀亦跑出，有３厘，條件與７日定存大致相同，入場費５萬元。



＊招商永隆一點通，３個月一年皆享２﹒５厘＊



中長期的的息率方面，冠絕全城的要算是招商永隆，近日該行新推３個月及一年定存息皆享

２﹒５厘，成為相同存期的「高息王」。條件是需為「一點通」Ａｐｐ客戶，而最低起存額為

１０萬元，不一定要新資金。而該行１個月、６個月相同條件下的定存，亦分別可享２﹒２厘及

２﹒４厘。

事實上，招商永隆的人幣定存屬快閃優惠，適用於招商永隆銀行全新或現有存款客戶，須透

過「招商永隆銀行一點通」手機Ａｐｐ，以「快閃定期存款優惠？」建立定期存款；但優惠屬限

時及不定期推出，每日名額有限，先到先得。

起存額方面，１個月、３個月、６個月及一年皆為１０萬元，以１０萬元門檻計，一年就可

２５００元利息袋袋平安！



＊細額之選：華僑永亨２萬元入場，３個月２﹒２厘＊



相對於上述入場額較大，小散戶都想優惠起存額「平易近人」，華僑永亨、交銀和信銀國際

是你們可考慮的選擇。三行之中，華僑永亨人幣定存息略高，３個月期有２﹒２厘，１個月及６

個月則有２﹒１５厘，入場費２萬元起；反觀交銀和信銀國際入場門檻更低，只需１萬元，而一

年期息率亦不過是２﹒１厘，不是低很多。

條件方面，交銀和信銀國際上述優惠需網上敘造，其中信銀需新資金；華僑永亨則無此限制

。

市場有分析指，現時至今年底，ＣＮＹ高低位介乎６﹒８５至７﹒１，年底目標價７﹒０５

，短中期走向視乎美國大選結果，以及全球疫情會否繼年初內地及３月於全球的爆發後再出現第

三波而定。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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