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21/08/2020 11:10

【基金專題】表列部分２厘以上人民幣定期存款優惠

　　《環富通基金頻道２１日專訊》表列部分２厘以上人民幣定期存款優惠：

銀行　　　年期　　　息率　必需新資金？　　條件
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中銀　　　７日　　５﹒５厘　　否　　　５萬元起，綜合理財服務客戶
中銀　　　１個月　　　３厘　　否　　　５萬元起，綜合理財服務客戶
招商永隆　３個月　２﹒５厘　　否　　　１０萬元起，一點通
招商永隆１２個月　２﹒５厘　　否　　　１０萬元起，一點通
招商永隆　６個月　２﹒４厘　　否　　　１０萬元起，一點通
招商永隆　１個月　２﹒２厘　　否　　　１０萬元起，一點通
華僑永亨　３個月　２﹒２厘　　否　　　２萬元起
華僑永亨　１個月２﹒１５厘　　否　　　２萬元起
華僑永亨　６個月２﹒１５厘　　否　　　２萬元起
交銀　　１２個月　２﹒１厘　　否　　　１萬元起，個人客戶，網上或手機敘造
信銀　　１２個月　２﹒１厘　　是　　　１萬元起，網上敘造
交銀　　　６個月　　　２厘　　否　　　９０萬元起，通達理財客戶，網上或手機敘造
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
資料來源：經濟通
以銀行公布為準，資料截至８月１９日
　　　
（ｈｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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