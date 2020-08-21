【基金專題】表列部分２厘以上人民幣定期存款優惠

《環富通基金頻道２１日專訊》表列部分２厘以上人民幣定期存款優惠：



銀行 年期 息率 必需新資金？ 條件

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中銀 ７日 ５﹒５厘 否 ５萬元起，綜合理財服務客戶

中銀 １個月 ３厘 否 ５萬元起，綜合理財服務客戶

招商永隆 ３個月 ２﹒５厘 否 １０萬元起，一點通

招商永隆１２個月 ２﹒５厘 否 １０萬元起，一點通

招商永隆 ６個月 ２﹒４厘 否 １０萬元起，一點通

招商永隆 １個月 ２﹒２厘 否 １０萬元起，一點通

華僑永亨 ３個月 ２﹒２厘 否 ２萬元起

華僑永亨 １個月２﹒１５厘 否 ２萬元起

華僑永亨 ６個月２﹒１５厘 否 ２萬元起

交銀 １２個月 ２﹒１厘 否 １萬元起，個人客戶，網上或手機敘造

信銀 １２個月 ２﹒１厘 是 １萬元起，網上敘造

交銀 ６個月 ２厘 否 ９０萬元起，通達理財客戶，網上或手機敘造

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資料來源：經濟通

以銀行公布為準，資料截至８月１９日



（ｈｌ）



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