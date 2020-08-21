《股市一周》華為遭打壓中美關係差，港股周下跌６９點，科指跑贏

《股市一周》全球本周相對平靜，港股跟隨，仍處於窄幅上落走勢，但仍受外圍消息牽引。

先是美國再度出招打壓華為，然後美國聯儲局公布７月會議紀要，對經濟前景較負面，拖累港股

回吐約５００點。本日Ａ股強勢帶動港股反彈，最終全周港股微跌６９點或０﹒２７％，收報２

５１１３點。

周一（１７日），投資者繼續觀望華府經濟刺激方案談判進展，以及人行放水刺激Ａ股造好

，帶動港股升１６４點收２５３４７。

周二（１８日），隔晚美國商務部擴大華為出口限制，惟沽壓未見嚴重，最大跌幅也不足１

００點，最終全日高收２０點報２５３６７。

周三（１９日），港股因颱風影響上午停市，下午１時半恢復交易，美國總統特朗普表示，

推遲與中方的貿易談判，指現時不想與中國談，最終全日跌１８８點報２５１７８點。

周四（２０日），美國聯儲局公布７月會議紀要，委員憂慮經濟及金融系統風險，拖累港股

曾插５３９點，低見２４６３８點。報道指，其後中美兩國談判代表，計劃未來幾日舉行視像會

議，港股收跌３８７點報２４７９１。

本日，美國政府官員指未來數日內重新舉行檢討首階段貿協會議的消息不實，恆指成分股普

漲，友邦（０１２９９）亦見反彈，加上兩隻賭股受利好消息刺激普漲，Ａ股亦帶動，港股升３

２２點報２５１１３。

總結一周，港股在２４６２１點至２５５８８點區間波動，上下波幅９６７點，全周軟６９

點或０﹒２７％。日均主板成交約１２８１﹒１８億元（以四日半交易日計）變動不大。國指收

報１０２１２點，全周跌５４點或０﹒５３％。科指收報７０３８點，全周升１３０點或１﹒８

％。



＊小米爆冷入藍籌全周揚一成八創２年高＊



恆指公司上周五（１４日）收市後公布指數調整結果，阿里（０９９８８）眾望所歸入選成

分股，小米（０１８１０）及藥明生物（０２２６９）則爆冷入選。

阿里昨公布截至今年６月３０日止首財季，非通用會計準則淨利潤按年增長２８％至３９４

﹒７４億元人幣勝預期。期內，收入按年增長３４％至１５３７﹒５１億元人幣，主要由中國零

售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動；且傳螞蟻集團最早於１０月份完成兩地上市，惟受

華為消息影響全周勉強升２﹒４％收報２５２﹒８元。

小米本周落鑊，亦獲大行唱好。大摩美國對華為的進一步限制，將給予小米獲得中國市場佔

有率的機會，因華為更多使用第三方晶片的可能性將減少其在手機業務上的競爭力；因此上調小

米目標價１１％至２０元。交銀又指下半年智能手機需求恢復望帶動利潤增長，更料５Ｇ將推動

小米業績未來數年增長，給予目標價１９元，評級「買入」。該股全周飆１８﹒３８％報１８﹒

１６元創２年高。

藥明生物本周公布中期多賺６４％，走勢仍持續上升趨勢，有大行亦看好。中金指新冠肺炎

項目產品等推動公司上半年的盈利表現勝預期，其市場領先地位亦得以進一步提升。該行上調藥

明生物目標價３０％至１９５港元。藥明全周彈１０﹒４７％收報１７８﹒３元。



＊美團失落藍籌但「炒定業績」，全周揚一成二破頂＊



本周當炒新經濟股個別發展。美團（０３６９０）暫時失落藍籌身分，但「炒定業績」，加

上北水不停「掃貨」。該股剛公布上半年虧轉盈賺６﹒３１億人幣，全周仍揚１１﹒５６％收報

２４５﹒２元，最高曾見２４７﹒４元創新高。

京東（０９６１８）公布中期多賺１﹒２倍１７５﹒１９億元人幣，第二季純利約１６４﹒

４７億元按年漲約２５﹒５８倍；市場再傳京東將計劃分拆京東健康上市，最快訂於明年來港掛

牌。京東全周飆１８﹒３５％收２８７﹒６元，最高曾見２９１元創新高。

平安好醫生（０１８３３）中期虧損雖然收窄至２﹒１４億元人幣，但收入僅升近兩成一收

入２７﹒４７億元遜預期，該公司首席財務官葉瀾亦未有正面回應何時會扭虧，該股全周挫５﹒

５％收報１１０元。



＊內需股繼續為市場焦點，全周飆兩成九創新高＊



內需股繼續為市場焦點。九毛九（０９９２２）獲納入恆生綜合指數成分股，意味有資格納

入港股通，加上其品牌效應，市場憧憬其為納入大熱。該股全周飆７﹒７５％收報１６﹒９６元

，盤中高見１７﹒２元破頂。

其他餐飲股同樣受捧，海底撈（０６８６２）升２﹒４２％，報４４﹒５元，最高曾見４５

﹒４５元破頂；頤海國際（０１５７９）升０﹒４％，報１０６元，曾見１０９﹒４元破頂。



＊美打壓華為，舜宇全周挫近一成半＊



美國總統特朗普採取進一步行動針對華為，市場擔心華為手機銷售受影響，令內地手機生產

相關的股份即時受壓。當中舜宇（０２３８２）主要訂單客戶是華為，雖然中期多賺２２％，但

遭大幅拋售。惟部分大行看法較正面，如大摩認為，舜宇中期淨利潤大致符合預期，基於集團旗

下客戶漸趨多元化，維持對其「增持」評級及目標價１７０元。但該股已跌穿７月底的小型平台

區（約１２９元），全周挫１４﹒６５％收１２４﹒１元。



＊信達生物抗體免疫腫瘤藥擴大授權，全周飆一成一＊



部分醫藥股重新炒起。信達生物（０１８０１）公布，與禮來製藥達成雙方共同在內地開發

的抗ＰＤ－１單克隆抗體免疫腫瘤藥物達伯舒（信迪利單抗注射液）的擴大授權許可協議，集團

將收到２億美元首付款，並有資格獲得高達８﹒２５億美元潛在開發和商業化里程碑付款，以及

雙位數比例的淨銷售額提成。該股走勢上突破多條主要平均線且突破圓底格局，全周飆１０﹒８

１％收５５﹒８５元。

四環醫藥（００４６０） 公布，其完成的Ｃｉｎｅｐａｚｉｄｅ Ｍａｌｅａｔｅ注射液

（克林澳）治療急性缺血性腦卒中的上市後確證臨床研究之主要研究成果，全周飆２２﹒６２％

收１﹒０３元。（ｋｓ）

