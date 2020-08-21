《積金攻略－鍾偉善》提早領取強積金有規則，勿亂來

《積金攻略》新冠病毒疫情７月中在本地爆發第三波，政府頒布「加辣」防疫抗疫措施，經

濟活動再度冷卻，打工仔的飯碗朝不保夕，隨時加入失業大軍。而事實上，最新公布的４至６月

經季節性調整失業率已經惡化，由３至５月的５﹒９％，上升了０﹒３個百分點，至６﹒２％的

超過１５年高位。

當中，以年齡劃分的話，６０歲以上年長人士的就業情況急速惡化，４至６月失業率為

５﹒９％，比起３至５月的５﹒４％，增加了０﹒５個百分點；回顧去年４至６月，則只得２﹒

１％而已，即是短短一年時間，該年齡組別的失業率，暴增了２﹒８倍之多。



＊重新就業，重新開戶＊



年長人士此時失業，未必可以於短期內找到工作，如果年滿６０歲而又決定「提早退休」，

便可以此為由，一次過或分期提早提取強積金累算權益，作為現金周轉也好，轉投其他投資產品

例如年金自製長糧也好。

申請手續並不複雜，只需填妥相關表格，以及在民政事務總署的監誓員、公證人或太平紳士

面前作出法定聲明，指自己無意再次受僱或自僱，並由他們在聲明上簽署，然後交回相關的強積

金計劃受託人即可。

不過，值得注意的是，如果年長人士之後再次受僱或自僱，而尚未滿６５歲，便需重新參加

強積金計劃。



＊６種情況可提申索＊



其實，現時共有６種特定情況，強積金成員可在６５歲前提早提取累計權益。除了上述的提

早退休，還包括永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘，以及死亡，

其他絕無例外。

當中，根據政府新聞公報，無論以申索宗數計，抑或以涉及金額，甚至平均金額計，均是以

「永久性地離開香港」為由的數目最多。截至２０１８年數字，全年共有３﹒３８萬宗相關申請

，涉及４７﹒９２億元，平均金額為１４﹒１７萬元，而申索人平均年齡只是４１歲。

這情況勢將延續下去，因為香港目前的政治及經濟環境仍充滿不確定性，早於去年已掀起移

民潮。根據統計處數字，去年錄得２﹒９２萬香港居民淨移出，創下７年新高。



＊永久離港，只此一次＊



此外，英國７月初宣布，放寬ＢＮＯ護照持有人的居留期限至５年，期間可在當地生活和工

作，之後再可申請英國公民身分，涉及的港人達３００萬之多；而澳洲亦宣布了類似的「救生艇

計劃」。

值得注意的是，只是持有ＢＮＯ，並不代表可以「永久性地離開香港」為由申請提早提取強

積金累計權益，需積金局批核。而事實上，申請人除了填妥相關表格，以及作出聲明，指自己已

經或將會離開香港，往其他地方居住，而無意作為永久性居民返回香港工作或再定居之外，並須

提供令受託人信納成員已獲准在香港以外某地方居住的證明。如果成員曾以此為由提早提取了強

積金，日後即使回港工作，並重新設立強積金戶口，便不能再以同樣理由申請。

最後，提醒各強積金成員，如向受託人提供虛假或具誤導性的資料，以申請提早提取強積金

累算權益，首次定罪，最高可被罰款１０萬元及監禁１年；其後每次定罪，最高可被罰款２０萬

元及監禁２年。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

