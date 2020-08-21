《基金之道－龐寶林》債息與油價的上漲，引爆通脹擔憂

《基金之道》因為此前臨近美國財政部拍賣債券，包括美國８月１２日與１３日連續兩天分

別發行了３８０億美元１０年期債券與２６０億美元３０年期債券在內，上周美國財政部創紀錄

發行１１２０億美元國債，對於收益率曲線陡化的押注正在捲土重來，企業大量發債以及投資者

風險偏好回升也助長了這種趨勢。因此一級交易商通常都會把債息推高以壓低債價。１０年期美

債收益率一度上漲至０﹒７２％，自８月初０﹒５％的低位上升幅度超過４０％。而３０年期美

債收益率則一度上升至１﹒４３％，自８月初低位上升幅度接近２０％﹒

股票和商品等資產類別估值都已經站在歷史高位且多數都已經創下歷史新高，若無風險利率

上升，大類資產價格出現調整的事實就不可避免。雖然美國目前面臨的風險敞口仍然較大，比如

新冠肺炎疫情確診人數，死亡人數不斷創新高，財政部的經濟刺激措施似乎已落空。不過近期經

濟數據顯示美國就業，製造業等板塊數據都超過預期；此外，如圖一所示，雖然美國每日仍有數

萬人的新增確診病例，但已出現邊際好轉，日均新增確診人數出現回落。因此除了美國發債這個

因素外，近期美債收益率的上漲也是對疫情和經濟復甦變化的合理反映。

向前看，美國消費物價指數（ＣＰＩ）中，能源價格比重達到８％，意味著油價每上升

１０％，就會帶動消費物價指數上漲０﹒５％－１％。倫敦布蘭特油價期貨已經回升至４５美元

，相較今年４月的低位已經回升１倍以上。美國ＷＴＩ原油價格同樣由４月底的低位回升至４２

美元且已穩企在４０美元以上。雖然美國二季度ＧＤＰ數據顯示美國經濟衰退的深度是前所未有

的，但是第二季度的個人可支配收入增長從未如此之高。這是大規模財政刺激政策的結果，旨在

抵消疫情對就業的影響。所以綜合以上因素推測對經濟最為敏感的１０年期美債收益率的上升應

該是剛剛開始，隨著企業盈利不斷增加，借貸率的升高或更能推高債息的上揚。美債收益率上升

對美股的影響是顯而易見的，市場上對經濟復甦最具槓桿作用的舊經濟股板塊會出現較大反彈，

這也是最近一段時間裏舊經濟股的市場表現好於新經濟股的原因。

國債收益率的上漲和原油價格的上升短期內可能會引發通脹擔憂，７月美國ＣＰＩ按月上升

０﹒６％，通貨膨脹連繫債券基金近期的大幅上漲均印證了這一點。此外，中美博弈日益加劇，

這無疑加速了去全球化的趨勢，往後會導致供應鏈斷裂，原材料價格增長，勞動力成本等多項成

本增加，加上聯儲局及各央行無限放水，聯儲局的收益率曲線控制有所擱置的背景下，結果就是

將推動通脹上漲或導致滯脹﹒所以在挑選債券基金時，通貨膨脹連繫債券基金或成為投資者的首

選之一。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

