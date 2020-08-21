《品中資－羅國森》終於發覺京東（９６１８）好

《品中資》一場新冠肺炎疫情，令到環球經濟陷入前所未有的大混亂和深度衰退，幾乎所有

傳統行業都受到不同程度的打擊。但上周末我跟一位做廠的朋友碰面，他竟然告訴我，農曆年過

後，他的生意多到接唔切。

我感到十分奇怪，因為他主力是做美國市場的，而美國是疫情最嚴重的一個國家，經濟也一

度停擺，究竟做甚麼生意可以做到冇停手？我必須指出，他不是生產口罩或者外賣用品的！

開估了，答案是玩具！

我這位朋友是在廣東省開廠，主力做吹氣玩具。他告訴我，他的客戶，即是玩具供應商，農

曆年後不斷加單，現在正生產供應第四季的訂單。如果稍後的訂單未停，就等於明年的生意也暢

旺。

「據我所知，歐美很多地方都實施過禁足令，即是不讓當地居民出外，但美國人真的不能停

下來，他們會買很多智能的玩具給小朋友，這些屬於戶內玩具，又會買很多戶外玩具，給一家大

小在後花園玩（Ｂａｃｋｙａｒｄ Ｔｏｙｓ），或去沙灘玩，而我的客戶都是將這些產品放到

Ａｍａｚｏｎ或Ｗａｌｍａｒｔ的網上平台售賣。所以，今時今日，Ａｍａｚｏｎ的股價不斷上

升是有道理的。美國經濟雖然衰退，但美國人也不是窮到所有都要慳，一些能夠促進家人身心健

康的支出，仍然是樂意去付的。只不過，這些消費不是出現在傳統的銷售渠道，而是網上渠道。

」朋友告訴我。

我聽完朋友這一番話之後，覺得他幸運之餘（選擇了玩具行業），也感到這個世界真的在改

變中，而今次的新冠疫情，確實加速了這些轉變。



＊京東股價三日升一成半＊



就在我跟這位朋友碰面之後不久，６月中才來港第二上市的京東（０９６１８）宣布了一個

令人驚喜的第二季業績。然後，京東的股價就急升，由本周一（１７日）收市的２４２﹒６元，

大幅抽升至昨日（２０日）的２７９﹒８元收市（昨日仍然逆市上升）；短短幾日間，股價升了

一成半。

京東的招股價是２２６元，上市之後，股價表現不算理想，初段曾經見過２７１﹒６元，但

其後反覆回落，總是給人易跌難升的感覺。我身邊有另一位朋友是透過孖展認購京東的。由於分

得少，所以，攤分出來的利息成本接近１０元。

當早前京東股價反覆升回２５０元左右時，他就急不及待沽出了，算是賺少少，執番身彩。

誰不知，就當他沽出京東不久之後，就迎來這一波升浪，令他懊悔不已！

京東的業績有多好？今年第二季度，京東的收入２０１１億元（人民幣．下同），按年增加

３３﹒８％，超出管理層指引的增長２０－３０％範圍。其中，日用百貨商品的銷售收入及服務

收入分別為６４０億和２２９億元，按年增加４５﹒４％及３６﹒４％。明顯地，在疫情仍然嚴

峻的第二季，內地居民主要是透過網購去滿足日常的消費。

我相信，即使疫情過去，這個消費模式也不會有太大轉變。事實上，未來除了一些高端消費

可能仍會沿用實體層面的銷售外，大部分已經標準化的商品，網購應該會成為主流。

以非公認會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計，京東第二季歸屬於普通股股東的淨利潤增加

６６﹒１％至５９億元，而年度活躍用戶數目增加近三成，至４﹒２億個，正正反映網購仍然是

如日方中的。

我在上次品評京東的時候已經指出過，京東是內地第二大電商企業，規模僅次於阿里巴巴（

０９９８８）。

她跟阿里的最大分別是，京東是以零售電商起家，擁有自己的網上平台和物流團隊。以目前

為止，電商業務幾乎是京東的全部；而阿里則以批發電商起家，主要將自己的平台出租，好像大

型的實體商場一樣，以收租為主，分帳為副。

京東業務模式的最大好處是擁有平台的控制權，容易掌控供應商的貨品質素，但成本和風險

較高，因為要建立自己的物流團隊，也要自己存貨；後者的營運成本較低，可以更快搶佔市場，

但卻要和第三方商家分成，利潤不夠深，而且也有「賣假貨」的風險（因為較難監控第三方的商

家）。



＊零售電商定位不虞受針對＊



總之，兩者各有優劣，而事實上，京東後來也有將「商場」出租，而阿里也有「自家商場」

，現在已是全方位競爭。只不過，比重上，京東仍然以零售為主而已。

雖然京東跟阿里比較，級數上仍然差一截，因為京東一直都以「電商」為定位；相反，阿里

一早便有野心，要以「天下沒有難做的生意」為使命，建立一個以互聯網驅動的商貿環境，因此

，她繼續開發支付寶、阿里雲和其他人工智能等服務和部署。

但隨著中美交惡，阿里這種擁有較多海外業務，尤其是美國業務的公司，有可能會受到美國

的制裁。但京東的業務仍然集中在內地，暫時仍不在中美交惡的風眼中。所以，今時來看，我終

於發覺，純粹做零售電商，而且只做內地市場，也是不錯啊！

值得一提的是，京東也有分拆概念（阿里則有螞蟻集團獨立上市的概念），旗下的京東物流

和京東健康都具備分拆條件，這也是京東股價的另一催化劑。長遠來說，京東會否是中國的

Ａｍａｚｏｎ，可能言之尚早，但她的前景肯定樂觀。因此，我決定開始累積京東了！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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