《鍾之日記》阿里績優走勢反覆，中標採購藥股普跌

《鍾之日記》８月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



針對被推遲的中美貿易視像會議重啓，中美似乎口風不一，中國商務部上日（２０日）指，

雙方已商定將於近日舉行通話，惟據外電引述美國方面消息人士指，美方尚未安排新的會談日期

。

隔晚美股低開高走，納指收升１﹒１％創新高。香江魚缸今早高開２１５點，報２５００７

點重上二萬五，恆指成份股普漲，昨日因績差收插逾３％的友邦反彈４％，賭股受利好消息刺激

普漲，恆指收升３２２點或１﹒３％，報２５１１３點；總結全周累跌０﹒２８％。今日主板成

交１１８１﹒２７億元。



＊人行全周放水４６００億，Ａ場周升０﹒６％＊



滬深股市今早走高，滬綜指半日收市時接近三千四，惟午後市況一度轉弱，尾盤曾倒跌，但

最終幸保不失，全日升０﹒５％，報３３８０﹒６８，累計全周升０﹒６１％，連續第四周上升

。

深圳創業板下周一（２４日）有１８隻首批創業板註冊制新股上市，同時實施新的交易制度

，創業板指全日預熱大升１﹒７２％。

人民銀行今日時隔近兩個月重啟１４天期逆回購操作，今日淨投放５００億人民幣，以全口

徑計本周累放水４６００億元人民幣。惟持續放水對股市交投影響不大，兩市全日成交８４４３

億人民幣，按日成交減少３﹒２％，亦是自今年６月３０日以來全日成交新低。



＊阿里業績強勁大行點讚，股民先行撤退股價反覆＊



阿里巴巴（０９９８８）公布，截至今年６月３０日，歸屬於普通股股東的淨利潤達

４７５﹒９１億元人民幣，按年大增１﹒２４倍，非通用會計準則淨利潤按年增長２８％至

３９４﹒７４億元人民幣，勝預期。

期內，收入按年增長３４％，主要由中國零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。核

心商業業務按年增長３４％，中國零售商業收入按年增長３４，與上季度相比錄得強勁復甦。

首季度經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增長３０％，非通用會計準則自由現金流為３６５﹒７億元

人民幣。

野村發表研究報告指，阿里巴巴截至今年６月底首財季業績令人驚喜，與該行預測大致符合

但勝市場預期，該行維持阿里巴巴美股「買入」評級及目標價３０９美元；高盛同認為阿里業績

理想，該行將其美股及港股目標價上調１４％，至３１５美元及３０６港元，予「買入」評級，

並列入確信買入名單。

惟阿里全日走勢反覆，先低開彈高，午後再逐漸回落，總結全日低收０﹒９％，報

２５２﹒８港元。

另外，螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市有進一步進展。中國證監會網站公布，已接收螞蟻集團申請境外

首次公開發行股份。據《彭博》引述消息指，螞蟻集團計劃最快１０月於港交所和上海科創板同

步上市，上市估值目標２２５０億美元，折合逾１﹒７萬億港元。若市況配合，兩地上市集資最

多可達３００億美元，即逾２３００億港元，有望取代沙特阿美成為全球集資最多新股。



＊第三批採購均價削五成三，中標藥股普走低＊



第三批國家組織藥品集中採購昨日公布擬中選結果，與第二批國家集採相比，第三批採購規

則僅做微調優化，最大可中選企業數量從原來的６家，進一步增加到８家。本次採購共有１８９

家企業參加，產生擬中選企業１２５家，擬中選產品１９１個，擬中選產品平均降價５３％，最

高降幅９５％。

官媒《中證報》引述業內人士認為，伴隨帶量採購常態化成定局，仿製藥行業集中度將會持

續提升，中標藥企有望通過集採進一步穩定市場份額。中金的報告亦指，藥品集中採購有利於仿

製藥生產線豐富、獲取批文速度快的龍頭藥企，其仿製藥業務有望通過集採實現快速增加銷售量

。

多家藥企在昨日收市後發公告，指其公司藥品中標，惟中標藥企今日卻普遍偏軟。其中，上

海醫藥（０２６０７）有６個品種擬中標，該６個品種在２０１９年度銷售收入合計約為１﹒６

億元人民幣。上海醫藥收市微跌０﹒４％。

復星醫藥（０２１９６）亦有５個藥品擬中選，集團指將有利於進一步擴大相關產品的銷售

規模，提高市場佔有率。復星醫藥跌１﹒１％。此外，白雲山（００８７４）微跌０﹒７％；石

四藥（０２００５）更瀉２﹒９％。



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