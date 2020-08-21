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即市新聞

21/08/2020 17:00

《鍾之日記》阿里績優走勢反覆，中標採購藥股普跌

　　《鍾之日記》８月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　針對被推遲的中美貿易視像會議重啓，中美似乎口風不一，中國商務部上日（２０日）指，
雙方已商定將於近日舉行通話，惟據外電引述美國方面消息人士指，美方尚未安排新的會談日期

　　隔晚美股低開高走，納指收升１﹒１％創新高。香江魚缸今早高開２１５點，報２５００７
點重上二萬五，恆指成份股普漲，昨日因績差收插逾３％的友邦反彈４％，賭股受利好消息刺激
普漲，恆指收升３２２點或１﹒３％，報２５１１３點；總結全周累跌０﹒２８％。今日主板成
交１１８１﹒２７億元。

＊人行全周放水４６００億，Ａ場周升０﹒６％＊

　　滬深股市今早走高，滬綜指半日收市時接近三千四，惟午後市況一度轉弱，尾盤曾倒跌，但
最終幸保不失，全日升０﹒５％，報３３８０﹒６８，累計全周升０﹒６１％，連續第四周上升

　　深圳創業板下周一（２４日）有１８隻首批創業板註冊制新股上市，同時實施新的交易制度
，創業板指全日預熱大升１﹒７２％。
　　人民銀行今日時隔近兩個月重啟１４天期逆回購操作，今日淨投放５００億人民幣，以全口
徑計本周累放水４６００億元人民幣。惟持續放水對股市交投影響不大，兩市全日成交８４４３
億人民幣，按日成交減少３﹒２％，亦是自今年６月３０日以來全日成交新低。

＊阿里業績強勁大行點讚，股民先行撤退股價反覆＊

　　阿里巴巴（０９９８８）公布，截至今年６月３０日，歸屬於普通股股東的淨利潤達
４７５﹒９１億元人民幣，按年大增１﹒２４倍，非通用會計準則淨利潤按年增長２８％至
３９４﹒７４億元人民幣，勝預期。
　　期內，收入按年增長３４％，主要由中國零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。核
心商業業務按年增長３４％，中國零售商業收入按年增長３４，與上季度相比錄得強勁復甦。
　　首季度經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增長３０％，非通用會計準則自由現金流為３６５﹒７億元
人民幣。
　　野村發表研究報告指，阿里巴巴截至今年６月底首財季業績令人驚喜，與該行預測大致符合
但勝市場預期，該行維持阿里巴巴美股「買入」評級及目標價３０９美元；高盛同認為阿里業績
理想，該行將其美股及港股目標價上調１４％，至３１５美元及３０６港元，予「買入」評級，
並列入確信買入名單。
　　惟阿里全日走勢反覆，先低開彈高，午後再逐漸回落，總結全日低收０﹒９％，報
２５２﹒８港元。
　　另外，螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市有進一步進展。中國證監會網站公布，已接收螞蟻集團申請境外
首次公開發行股份。據《彭博》引述消息指，螞蟻集團計劃最快１０月於港交所和上海科創板同
步上市，上市估值目標２２５０億美元，折合逾１﹒７萬億港元。若市況配合，兩地上市集資最
多可達３００億美元，即逾２３００億港元，有望取代沙特阿美成為全球集資最多新股。

＊第三批採購均價削五成三，中標藥股普走低＊

　　第三批國家組織藥品集中採購昨日公布擬中選結果，與第二批國家集採相比，第三批採購規
則僅做微調優化，最大可中選企業數量從原來的６家，進一步增加到８家。本次採購共有１８９
家企業參加，產生擬中選企業１２５家，擬中選產品１９１個，擬中選產品平均降價５３％，最
高降幅９５％。　
　　官媒《中證報》引述業內人士認為，伴隨帶量採購常態化成定局，仿製藥行業集中度將會持
續提升，中標藥企有望通過集採進一步穩定市場份額。中金的報告亦指，藥品集中採購有利於仿
製藥生產線豐富、獲取批文速度快的龍頭藥企，其仿製藥業務有望通過集採實現快速增加銷售量

　　多家藥企在昨日收市後發公告，指其公司藥品中標，惟中標藥企今日卻普遍偏軟。其中，上
海醫藥（０２６０７）有６個品種擬中標，該６個品種在２０１９年度銷售收入合計約為１﹒６
億元人民幣。上海醫藥收市微跌０﹒４％。　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）亦有５個藥品擬中選，集團指將有利於進一步擴大相關產品的銷售
規模，提高市場佔有率。復星醫藥跌１﹒１％。此外，白雲山（００８７４）微跌０﹒７％；石
四藥（０２００５）更瀉２﹒９％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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