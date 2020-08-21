【創板改革】券商交易系統提前擴容迎創業板改革大考

《經濟通通訊社２１日專訊》創業板改革並試點註冊制首批企業下周一（２４日）上市，隨
著投資者熱情升溫，券商交易系統將接受市場的全面檢驗。
多家券商表示，近期接到的創業板權限開通咨詢和申請明顯增多。為應對可能出現的交易過
熱情況，券商持續加強ＩＴ基礎設施建設投入，提前擴容。
此外，深交所、中國結算公司、證金公司明日（２２日）還會組織最後一次交易業務啟動通
關測試，測試完成後創業板改革並試點註冊制相關的全部技術系統正式上線啟用。（ｌｃ）
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