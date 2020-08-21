【螞蟻上市】中國證監會接收螞蟻集團申請境外ＩＰＯ材料

《經濟通通訊社２１日專訊》螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市進程有進一步進展。中國證監會網站公布
，已接收螞蟻集團申請境外首次公開發行股份，包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形
式的相關審批材料。
另據《彭博》稍早報道，集團最快１０月在中港上市，據悉上市估值目標２２５０億美元，
折合逾１﹒７萬億港元。若市況配合，估計兩地上市集資最多可達３００億美元，即逾２３００
億港元，有望取代沙特阿美成為全球集資最多新股。（ｗｌ）
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