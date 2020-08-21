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即市新聞

21/08/2020 08:31

《中國要聞》第三批藥品集中採購擬中選產品平均降價５３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》第三批國家組織藥品集中採購昨日（２０日）公布擬中選結果
，本次採購共有１８９家企業參加，產生擬中選企業１２５家，擬中選產品１９１個，擬中選產
品平均降價５３％，最高降幅９５％。
　　據《新華社》報道，與第二批國家集採相比，第三批採購規則僅做微調優化，最大可中選企
業數量從原來的６家，進一步增加到８家。
　　多家藥企在昨日收市後發公告，指其公司產品中標。其中，上海醫藥（０２６０７）
（滬：６０１６０７）有６個品種擬中標，該６個品種在２０１９年度銷售收入合計約為１﹒６
２億元（人民幣．下同）。
　　復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）亦有５個藥品擬中選，集團指，將有利於進
一步擴大相關產品的銷售規模，提高市場佔有率。
　　華潤雙鶴（滬：６０００６２）、海正藥業（滬：６００２６７）均有４個藥品擬中選。
　　此外，白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）、紅日藥業（深：３０００２６）、海
正藥業（滬：６００２６７）、江蘇吳中（滬：６００２００）、千金藥業
（滬：６００４７９）、康恩貝（滬：６００５７２）、健民集團（滬：６００９７６）、萬邦
德（深：００２０８２）、京新藥業（深：００２０２０）、長江健康（深：００２４３５）等
均公告指有藥品擬中選。（ａｃ）

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