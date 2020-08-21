【藥品採購】第三批藥品集中採購平均降價５３％，中標藥企個別走

《經濟通通訊社２１日專訊》第三批國家組織藥品集中採購昨日（２０日）公布擬中選結果

，本次採購共有１８９家企業參加，產生擬中選企業１２５家，擬中選產品１９１個，擬中選產

品平均降價５３％，最高降幅９５％。

多家藥企在昨日收市後發公告，指其公司產品中標。其中，上海醫藥（０２６０７）

（滬：６０１６０７）有６個品種擬中標，該６個品種在２０１９年度銷售收入合計約為

１﹒６２億元（人民幣．下同）。上海醫藥中標的藥品較其他上市藥企多，其ＡＨ股今早向好，

Ａ股升１﹒６％，報２２﹒１５元人民幣；而Ｈ股亦升逾１％。

華潤雙鶴（滬：６０００６２）、海正藥業（滬：６００２６７）均有４個藥品擬中選。兩

股目前均錄約１％的升幅。

此外，公告指有中標的藥股今早表現同樣各異，健民集團（滬：６００９７６）飆近６％，

京新藥業（深：００２０２０）漲逾２％，江蘇吳中（滬：６００２００）、長江健康

（深：００２４３５）升約１％，千金藥業（滬：６００４７９）、康恩貝

（滬：６００５７２）、萬邦德（深：００２０８２）亦見微升；惟海正藥業

（滬：６００２６７）微跌，白雲山（滬：６００３３２）、紅日藥業（深：３０００２６）更

要跌逾１％。（ａｃ）

