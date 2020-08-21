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21/08/2020 10:38

【大灣區】粵澳兩地牌車輛恢復通行珠澳跨境工業區專用口岸

　　《經濟通通訊社２１日專訊》澳門政府發布通知指，經過澳門與珠海兩地政府溝通和協商，
一致達成共識。今日起，所有經廣東省公安廳批准具備通行珠澳跨境工業區專用口岸資格的粵澳
兩地牌車輛，恢復通行珠澳跨境工業區專用口岸。
　　通知指，粵澳兩地牌車輛司機及隨車人員入境後應嚴格落實防疫主體責任，嚴格遵守健康管
理服務有關規定。（ａｃ）

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