【大國博弈】楊潔篪出訪新加坡晤李顯龍，稱願與新方深化戰略互信

《經濟通通訊社２１日專訊》世界政治風雲變幻之際，中共中央政治局委員、中央外事工作

委員會辦公室主任楊潔篪周三（１９日）起出訪新加坡及南韓兩大亞洲鄰國。據《新華社》報道

，新加坡總理李顯龍當地時間２０日在總統府會見楊潔篪。

楊潔篪表示，面對新冠肺炎疫情，中新雙方守望相助，保障產業鏈和供應鏈穩定暢通，抗疫

合作亮點紛呈。今年是中新建交３０周年，兩國關係站在新的歷史起點。中方願與新方一道，鞏

固抗疫成果，深化高質量共建「一帶一路」，打造「陸海新通道」，拓展創新領域合作，讓中新

合作之樹更加枝繁葉茂。

楊潔篪又指，當前國際形勢中不穩定不確定因素不斷集聚，疫情蔓延更加?明人類命運休戚

與共。中方願與新方和東盟各國攜手，深化戰略互信和務實合作，共同維護經濟全球化，捍衛國

際公平正義，為促進地區和世界和平、穩定、發展和繁榮作出新貢獻。



＊李顯龍：新方願同中方密切高層交往＊



李顯龍表示，兩國關係取得巨大成就，發展水平遠超建交時所能想象。面對疫情挑戰，各國

更需理性溝通，攜手合作。新方願同中方密切高層交往，用好雙邊合作機制，推動東盟－中國關

係發展，共同促進地區和世界經濟復蘇。

訪問期間，楊潔篪還同新加坡副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞傑、國務資政兼國

家安全統籌部長張志賢、外長維文就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。（ｗｌ）

