【政策解讀】分析：民間借貸利率新規或使金融機構陷雙軌制管制

《經濟通通訊社２１日專訊》內地民間借貸利率的司法保護上限終於敲定。中國最高人民法

院周四（２０日）宣布，將一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的四倍為標準，確定民間借貸利

率的司法保護上限，以當前ＬＰＲ一年期利率３﹒８５％的四倍計算，民間借貸利率的司法保護

上限為１５﹒４％，較原有的２４％和３６％的相關規定大幅下降。

不少金融機構人士對此次最高法下調利率保護上限頗感擔憂，因此前其設計貸款產品時，通

常以２４％和３６％作為利率上限；若未來需要將利率上限下壓至四倍一年期ＬＰＲ，輕則利潤

嚴重受損，重則機構面臨滅頂之災。



＊新標準對商銀影響不大，或衝擊持牌消費金融公司＊



據《路透》引述一位長期關注信貸資產證券化的券商分析師表示，若以１５﹒４％為標準，

對商業銀行而言，目前信用卡分期業務有部分在超標的邊緣游走，稍微整改後可以繼續做；信用

卡現金貸類的業務，將可能直接做不了或者需要大幅降價；大額現金貸則一直價格不高，可以接

著做。該分析師續稱，持牌消費金融公司基本上有一半無法滿足新標準。

最高法最新的司法解釋，是否衝擊持牌金融機構的信貸業務，取決於持牌金融機構未來是否

需要跟進。對此，中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼表示，關於民間借貸的司法解釋只

適用於民間借貸行為，不適用於商業銀行、消費金融公司等金融機構。但在實踐中，部分地方法

院也以民間借貸利率司法保護上限來約束金融機構的信貸行為，從而造成利率上限管制政策的雙

軌制，給金融機構帶來困擾。

中國互聯網金融協會申訴委員肖颯亦表示，持牌金融機構早在幾年前便放開了利率限制，無

須遵守最高法的利率上限；此次新規將主要針對規制小貸公司。據人行７月下旬發布的２０２０

年上半年小額貸款公司統計數據報告，截至２０２０年６月末，中國共有小額貸款公司７３３３

家，貸款餘額８８４１億元人民幣，上半年減少２４９億元人民幣。（ｗｌ）

