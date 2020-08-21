《神州縱橫－凌昆》中國無懼美脫勾威脅

《神州縱橫》近期美國打壓中國企業的招式層出不窮，在ＴｉｋＴｏｋ及微信外還有更廣泛

的「淨網」行動逐步展開，其效果是不斷把中美的經濟及技術脫勾深化。這對中國的長遠影響應

予探討。



＊科技體系分立常見＊



甚至可說脫勾是常態。技術保密便造成脫勾，產權保護及技術轉讓限制因阻慢交流，亦有助

維持脫勾。當年美蘇便各自形成獨立科技體系，中國亦長年受西方技術封鎖，特別是高端及軍用

者。在正常的科技及產業發展中，每形成多個相互獨立的技術體系，過去彩電、手機等都有多個

體系，因美日歐等都各自發展了真技術及相應標準。目前衛星導航便有中美歐俄四大體系，而日

印等國亦計劃開發本國系統。分立的科技體系可形成競爭，從而有利全球科技及產業發展。競爭

又帶來科技體系改變。二戰後東亞形成了「雁行模式」：日本為龍頭開發出新技術新產業，二傳

給台韓等地，再三傳到其他如東盟國家，中國開放後亦曾一度參與其中，到今天此模式已消失：

日本的龍頭地位在多方面已不保，部分領域被台韓等搶去先行角色，中國的科技崛起更搶走了日

本不少領先優勢。中國必須通過自主開發形成本身的科技體系，原因除了受西方禁制等地緣政治

考慮外，還有跟在人後永遠不會進入先進行列，而在很多領域中國已從技術轉讓中追上先進，再

去便要靠自主研發，而中國完全有條件有能力去做，且也應盡大國責任，為科技開發多作貢獻。



＊脫勾可令中國加快發展＊



其實中國不必懼怕美國威脅脫勾，長遠這不單無害其至有好處，更會有助建成現代化強國。

市場巨大、人才眾多、政府支持、中國人聰明勤奮等都令中國成了創科潛最大的國家，其優勢將

逐步發揮，紅利逐步收穫。目前中國科技發展還有一些特別的利好因素，如科技集群

（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ）。配合工業革命４﹒０及新興產業發展，中

國正大力投資於５Ｇ、ＡＩ、區塊鏈、微電子、生物工程等新興技術，並便其互動互聯而形成更

多產業鏈、生態鏈。這些新經濟的新生產力威力無邊。在脫勾壓力下中國將加快由創科驅動的新

一輪發展，爭先搶佔製高點，故很可能提前達到建立現代化強國的目標。從全球看，中國科技及

新經濟發展潛力最大，終將形成最大最強的科技體系。這又將產生磁吸效應，吸引其他地區參與

，特別是周邊的東盟、東北亞、南亞及上合組織成員等（日本、印度或除外），勢力更大影響更

廣。到時的美國嗎，可讓它在外面自生自滅。《資深評論員 凌昆》



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