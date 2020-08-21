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即市新聞

21/08/2020 09:33

《股林淘金－林家亨》阿里巴巴業績雖好，餓了麼拖累股價跌

　　《股林淘金》美國昨天（２０日）公布的經濟數據欠佳，每周新申領失業申報人數飆升，多
於市場預期，美股道指開市之後下跌，之後反覆回升，收市時道指上升４６點，納指上升１１８
點，達１％，再創新高紀錄。
　　阿里巴巴（０９９８８）業績及盈利良好，勝市場預期。但在美國表現反而倒跌，美國方面
的分析消息表示阿里的總體業績表現是理想，但旗下在２０１８年用９５億美元收購的餓了麼表
現不如理想，跑輸給同業美團（０３６９０）。之前阿里巴巴預計餓了麼會搶佔送餐服務市埸
５０％市場分額，但最新數據顯示了美團佔有了市場率達６５％，而餓了麼只佔約３２﹒２％。
故擔心中國疫情好轉之後，其送餐服務會進一步放緩，跑輸給競爭對手美團，其投資的９５億美
元應該會有虧損。
　　預計今日（２１日）港股上升，恆指會收復保歷加通道中線２４９００點之上，若同時間Ａ
股亦反彈良好，恆指或有機會升回兩萬五千點以上，其他藍籌股應該會造好，小米
（０１８１０）應會升上１８﹒５元之上，持有者可以吼高位分階段食糊！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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