《股林淘金－林家亨》阿里巴巴業績雖好，餓了麼拖累股價跌

《股林淘金》美國昨天（２０日）公布的經濟數據欠佳，每周新申領失業申報人數飆升，多

於市場預期，美股道指開市之後下跌，之後反覆回升，收市時道指上升４６點，納指上升１１８

點，達１％，再創新高紀錄。

阿里巴巴（０９９８８）業績及盈利良好，勝市場預期。但在美國表現反而倒跌，美國方面

的分析消息表示阿里的總體業績表現是理想，但旗下在２０１８年用９５億美元收購的餓了麼表

現不如理想，跑輸給同業美團（０３６９０）。之前阿里巴巴預計餓了麼會搶佔送餐服務市埸

５０％市場分額，但最新數據顯示了美團佔有了市場率達６５％，而餓了麼只佔約３２﹒２％。

故擔心中國疫情好轉之後，其送餐服務會進一步放緩，跑輸給競爭對手美團，其投資的９５億美

元應該會有虧損。

預計今日（２１日）港股上升，恆指會收復保歷加通道中線２４９００點之上，若同時間Ａ

股亦反彈良好，恆指或有機會升回兩萬五千點以上，其他藍籌股應該會造好，小米

（０１８１０）應會升上１８﹒５元之上，持有者可以吼高位分階段食糊！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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