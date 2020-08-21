【人行操作】消息稱人行重啟１４天逆回購，今日淨投放５００億

《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行２０００億元（人民幣．下同）

１４天期逆回購操作，是時隔兩個月重啟１４天逆回購，亦為連續第１１日開展逆回購。

公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元。全口徑計，人行本周

淨投放４６００億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

