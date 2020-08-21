【汛情告急】李克強訪重慶農村見災民，要求幹部確保人民生命安全

《經濟通通訊社２１日專訊》長江新一波洪水席捲上游，為川渝地區帶來極強洪水，其中位
於重慶潼南區的雙壩村，全村８０００多人全部受災，村莊農田全部損毀。國務院總理李克強昨
日（２０日）前往當地慰問災民，稱無造成傷亡就是最大勝利，齊心協力就能夠將家園重建好，
又強調黨和政府一定會幫大家渡過難關，要求當地幹部確保人民生命財產安全。（ｅｙ）
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