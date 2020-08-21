【光盤運動】中國大量收購法國小麥大麥，傳已預訂十數艘貨船

《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述貿易商和分析師表示，法國小麥和大麥對中國出口

強勁，據報已有十幾艘巴拿馬級貨船已被預訂，市場預計今年下半年總運輸量大約為７０萬噸，

有人估計銷售量可去到１００萬噸。貿易商稱，盡管今年法國的收成情況不甚理想，但中方需求

持續不斷。（ｅｙ）

