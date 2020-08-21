【光盤運動】中國大量收購法國小麥大麥，傳已預訂十數艘貨船

《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述貿易商和分析師表示，法國小麥和大麥對中國出口
強勁，據報已有十幾艘巴拿馬級貨船已被預訂，市場預計今年下半年總運輸量大約為７０萬噸，
有人估計銷售量可去到１００萬噸。貿易商稱，盡管今年法國的收成情況不甚理想，但中方需求
持續不斷。（ｅｙ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事20/08/2020
《神州經脈》中美近日重啟通話 LPR連續四月持平 滬指兩連跌
|FOCUS20/08/2020
【FOCUS】減辣續命工商舖 港樓預期防逆轉
|財經熱話20/08/2020
【AIA績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期 短期或試穿70元
|財經熱話20/08/2020
【看高一線】港交所績優中概股上市成新動力 大和看447.1元
|中國故事20/08/2020
【汛情告急】三峽大壩罕啟11孔洩洪 最強洪峰湧向長江中下游
|開市Good Morning20/08/2020
《開市Good Morning》林家亨﹕友邦下半年前景可改善
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰