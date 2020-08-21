【汛情告急】四川雅安發生山泥傾瀉，３戶９人失聯疑被掩埋

《經濟通通訊社２１日專訊》四川省近日下起了連綿暴雨，多地降雨量已刷新了歷年８月記

錄，並引發了長江新一輪洪水。盡管強降雨已趨於結束，但雨水帶來的地質災害亦須警惕。

據雅安市應急管理局通報，受近期連續強降雨影響，今日淩晨３時５０分左右，該市漢源縣

富泉鎮中海村發生山泥傾瀉，體量約８０萬立方米，造成省道４３５線交通中斷，目前有３戶９

人失聯。（ｅｙ）

