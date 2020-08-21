【汛情告急】四川雅安發生山泥傾瀉，３戶９人失聯疑被掩埋

《經濟通通訊社２１日專訊》四川省近日下起了連綿暴雨，多地降雨量已刷新了歷年８月記
錄，並引發了長江新一輪洪水。盡管強降雨已趨於結束，但雨水帶來的地質災害亦須警惕。
據雅安市應急管理局通報，受近期連續強降雨影響，今日淩晨３時５０分左右，該市漢源縣
富泉鎮中海村發生山泥傾瀉，體量約８０萬立方米，造成省道４３５線交通中斷，目前有３戶９
人失聯。（ｅｙ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事20/08/2020
《神州經脈》中美近日重啟通話 LPR連續四月持平 滬指兩連跌
|FOCUS20/08/2020
【FOCUS】減辣續命工商舖 港樓預期防逆轉
|財經熱話20/08/2020
【AIA績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期 短期或試穿70元
|財經熱話20/08/2020
【看高一線】港交所績優中概股上市成新動力 大和看447.1元
|中國故事20/08/2020
【汛情告急】三峽大壩罕啟11孔洩洪 最強洪峰湧向長江中下游
|開市Good Morning20/08/2020
《開市Good Morning》林家亨﹕友邦下半年前景可改善
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰