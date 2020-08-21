【汛情告急】習近平：當前防汛救災任務艱巨，謀建一批樞紐性項目

《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席、中央軍委主席習近平８月１８日至２１日在安徽考

察，先後來到阜陽、馬鞍山、合肥等地，深入防汛救災一線、農村、企業、革命紀念館等，看望

慰問受災群眾和防汛救災一線人員，就統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作、加強防汛

救災和災後恢復重建、推進長三角一體化發展、謀劃十四五時期經濟社會發展進行調研。

習近平強調，當前，防汛救災任務仍很艱巨，各級黨委和政府要發揚不怕疲勞、連續作戰的

作風，做好防汛救災和災後恢復重建工作，支持受災企業復工復產。要把防止因疫因災致貧返貧

擺在突出位置，堅持精準扶貧，進行有針對性的幫扶。要堅持以防為主、防抗救相結合，聚焦河

流湖泊安全、生態環境安全、城市防洪安全，謀劃建設一批基礎性、樞紐性的重大項目。要堅決

扛穩糧食安全責任，深化農業供給側結構性改革，促進農村三產融合發展，提高農業質量效益和

競爭力。

習近平又指，要一手抓傳統產業轉型升級，一手抓戰略性新興產業發展壯大，推動製造業加

速向數字化、網絡化、智能化發展，提高產業鏈供應鏈穩定性和現代化水平。要牢牢把握擴大內

需這個戰略基點，努力探索形成新發展格局的有效路徑。要對標世界一流，加強前沿探索和前瞻

布局，加大關鍵核心技術攻堅力度等。（ｗｌ）

