《經濟通通訊社２１日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布的最新數據顯示，
７月份，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續保持全球第五大活躍貨幣的位置。
從比例來看，人民幣全球支付佔比由６月的１﹒７６％升至１﹒８６％；從金額來看，人民
幣支付金額較６月增加了６﹒１％，同期全球所有貨幣支付金額總體增長了０﹒０８％。
７月份，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元和英鎊分別以３８﹒７７％、
３４﹒４６％和７％的佔比位居前三位。（ｗｌ）
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21/08/2020 17:42
【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：７月人幣支付佔比略升，續列第五大活躍
《經濟通通訊社２１日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布的最新數據顯示，
７月份，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續保持全球第五大活躍貨幣的位置。
從比例來看，人民幣全球支付佔比由６月的１﹒７６％升至１﹒８６％；從金額來看，人民
幣支付金額較６月增加了６﹒１％，同期全球所有貨幣支付金額總體增長了０﹒０８％。
７月份，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元和英鎊分別以３８﹒７７％、
３４﹒４６％和７％的佔比位居前三位。（ｗｌ）
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