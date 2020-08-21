【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：７月人幣支付佔比略升，續列第五大活躍

《經濟通通訊社２１日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布的最新數據顯示，

７月份，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續保持全球第五大活躍貨幣的位置。

從比例來看，人民幣全球支付佔比由６月的１﹒７６％升至１﹒８６％；從金額來看，人民

幣支付金額較６月增加了６﹒１％，同期全球所有貨幣支付金額總體增長了０﹒０８％。

７月份，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元和英鎊分別以３８﹒７７％、

３４﹒４６％和７％的佔比位居前三位。（ｗｌ）

