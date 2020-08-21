【ＦＯＣＵＳ】線上線下強敵多，阿里跑贏還看兩大競爭力

【ＦＯＣＵＳ】疫境之下，強者愈強，可是然後呢？電商巨無霸阿里巴巴（０９９８８）公

布截至６月３０日二季度業績，按年多賺２８％勝市場預期；營收增近３４％至逾１５３７億元

（人民幣．下同），直逼歷史峰值。

儘管新零售、雲業務表現標青，但作為營收壓艙石的中國零售商業愈來愈顯遭遇瓶頸，與京

東（０９６１８）、拼多多上演「三國殺」之餘，如今連字節跳動亦躍躍欲試想分杯羹；除了線

上電商為流量之爭廝殺，線下的本地生活服務同面對美團（０３６９０）這個勁敵。想跑贏下一

輪數字商業時代競爭，除了搶流量、拓下沉，更重要的應是協同效應及數據智能兩大競爭力。



＊京東美團拼多多難纏，字節同欲分羹＊



阿里二季度純利及收入表現雙雙勝市場預期，其中以非公認會計準則

（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計，相當於每日淨賺逾４﹒３億元；經歷首季的低谷，次季營收再突破１

５００億，直逼去年末季１６１４億的歷史峰值，天貓ＧＭＶ（實物商品交易額）同反彈至肺疫

爆發前水平。業績中最可圈可點的當屬新零售及雲業務，營收按年增幅分別達７８％以

５９％。

電商巨無霸強者愈強，但暗湧仍處處。首先是中國零售市場年度活躍用戶按季增１６００萬

，不及京東的３０００萬；其次是２０１８年斥９５億美元收購的餓了麼，儘管季度實現每單盈

利轉正，但市場份額卻一跌再跌，最新不到對手美團的一半。

值得一提的是，直播帶貨的熱潮似乎正激起字節跳動分杯羹的野心，一直與阿里有流量合作

的抖音，據報擬大幅提高外掛連接（如淘寶、京東）的平台服務費，相當於鼓勵直播商家及主播

盡可能使用抖音小店賣貨。消息就指，抖音的流量優勢吸引上半年進駐小店的商家數量激增，並

已達百萬級別。



＊非接觸生活考驗協同效應、數據智能＊



以「淘寶＋天貓」為代表的中國零售商業貢獻阿里逾六成的營收，面對「黑馬」拼多多，阿

里３月推出新版「淘寶特價版」爭奪欠發達地區消費者，截至６月的移動月活用戶已達

４０００萬。而面對抖音的電商夢，阿里首席執行官張勇就指，沒有人可以每周七天每天２４小

時不停直播，形容淘寶是「非場穩定強大的平台」。

阿里、京東、拼多多的線上電商「三國殺」，未來恐再添加抖音這個後起之秀，而阿里多年

耕耘的新零售，儘管盒馬、銀泰等增長強勁，支付寶３月亦正式由金融支付平台轉型為數字生活

開放平台，但與美團的線下鬥仍極盡難纏。更糾結的是，美團本月悄悄上線「團好貨」功能，售

賣水果糧油零食等，借助其強大的同城外賣配送體系，倘若「小時送」形成規模，勢衝擊淘寶╱

天貓的「隔日送」。

一場肺炎疫情大幅提高中國網民的上網時間，非接觸式生活大行其道並加劇數字商業時代競

爭。除了線上流量、低線城市、生活服務之爭，想跑贏未來十年的下一輪，更重要的是發揮各場

景的的網絡協同效應，提升運營效率及降低成本；同時善用數據智能，精準匹配商品╱服務與用

戶個性需求。

貝恩諮詢周四（２０日）在其《亞太零售業的未來》報告中甚至斷言，零售組織內未來的工

程師及數據科學家數量或超過顧客。由此看，有阿里雲及螞蟻金服的數字基礎設施加持，阿里的

電商未來理應值得憧憬。

