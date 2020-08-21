《師傅教路－黃瑋傑》海信家電季績顯著改善，吼位買入博上１２元

《師傅教路》海信家電（００９２１）公布截至２０２０年６月３０日止上半年度業績，實

現營業收入２１０﹒８７億元（人民幣﹒下同），相對去年同期增長１１﹒２７％，股東應佔淨

利潤為５﹒０３億元，大幅下降４７﹒５６％。業績公布後，海信家電股價不跌反升，更創出１

１﹒７６元的年內新高價，主要由於第二季度業績顯著回暖。



＊空調業務上半年收入增長近２６％＊



海信家電主要從事空調和冰洗業務，按產品劃分，今年上半年空調業務實現主營業務收入１

１２﹒０８億元，增長２５﹒７２％，表現優於行業。根據中怡康推總數據，今年上半年國內

空調行業累計零售量和零售額同比分別下降１５﹒３％和２６％。在家用空調業務方面，其新風

櫃機空調線下累計零售額市場佔有率位居行業第二，新風掛機空調線下累計零售額市場佔有率位

居行業第三。在中央空調業務方面，海信日立通過探索創新營銷模式，加強中高端產品推廣，第

二季度營業收入實現雙位數增長，其中工裝收入增長超過２０％。

海信家電冰洗業務上半年度實現主營業務收入７２﹒６７億元，下降５﹒１３％，表現亦優

於行業。根據中怡康推總數據，今年上半年冰箱行業累計零售量和累計零售額同比分別下降７％

和１１﹒１％。集團「海信」、「容聲」兩個冰箱品牌中高端產品上半年線上加線下累計零售額

市場佔有率同比提升１﹒６個百分點。按地區劃分，集團內銷業務實現主營業務收入１２４﹒９

１億元，增長１３﹒５９％；外銷業務實現主營業務收入６６﹒８３億元，增長５﹒５２％。



＊聚焦重點市場、增量市場和細分市場＊



集團上半年度股東應佔淨利潤大幅下降逾四成，但整體毛利率卻提升３﹒０２個百分點至２

４﹒６５％。按產品劃分，空調業務毛利率為２６﹒６４％，提升６﹒２７個百分點；冰洗業務

毛利率為２２﹒０２％，輕微下降１﹒４１個百分點。按地區劃分，內銷業務毛利率為３２﹒８

８％，提升３﹒５６個百分點；外銷業務毛利率為９﹒２６％，提升０﹒９８個百分點。

按季度分析，海信家電第二季度業績顯著改善，實現營業收入１３５﹒０２億元，較第一季

度大幅增長７８％；股東應佔淨利潤為４﹒５９億元，按季增長９５５％。展望下半年，集團將

聚焦海內外重點市場、增量市場和細分市場，豐富營銷推廣模式，推進異業聯盟合作，實現規模

穩步增長﹒同時將繼續落實高端戰略，打造差異化高端精品，持續改善銷售結構，突破高端份額

。建議買入價１０﹒７港元，目標１２港元，止蝕位１０港元。《輝立證券董事 黃瑋傑》 （

筆者沒有持有上述股票）



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