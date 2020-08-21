【修例風暴】元朗「７２１」案再拘６人，涉暴動及串謀傷人

《經濟通通訊社２１日專訊》警方再拘捕多６人，涉及去年７２１元朗襲擊事件，至今累計

共有４３人被捕。警方透露已掌握部分人士身分，但因他們已潛逃，已聯絡外地執法機關協助。

警方昨（２０日）公布拘捕６名男子，年齡介乎３２至５７歲，３人報稱無業，其餘分別是

地產經紀、司機及汽車維修，部分人有黑社會背景，他們涉嫌參與暴動及串謀意圖傷人。警方強

調會繼續調查，又透露有涉案人士在逃。（ｃｌ）（ｚｚ）

