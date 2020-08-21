【香港政情】政府刊憲１０月１４日開始下年度立法會會期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府刊憲公布，立法會於１０月１４日開始新一年度的會期。
政府刊登憲報指明，１０月１４日是立法會２０２０至２１年度一般會期開始的日子，行政
長官林鄭月娥早前已預告將於當日發表任內第四份施政報告，並在翌日出席立法會答問大會。
人大常委會早前決定，第六屆立法會繼續履行職責，任期不少於一年。政府其後刊憲公布撤
銷中止第六屆立法會會期的決定，讓第六屆立法會可按需要盡早恢復運作。（ｃｌ）
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